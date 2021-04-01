撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-01 15:42

踏入春夏季，天氣變得炎熱，穿著淺色衣物的機會也愈來愈多。這個時候，最怕就是衣物沾上難以去除的頑固污漬！早前，日本電視節目請來洗衣達人，教你用一支牙刷解決豉油漬、唇膏漬甚至是咖哩漬，讓污漬輕鬆「去去走」！

（《ZIP！》節目截圖）

日本電士台晨間資訊節目《ZIP！》早前請來尊尼事務所人氣男團「King&Prince」成員為觀眾解決生活疑難。今次，節目請來曾經在多間洗衣專門店學藝的「去漬達人」宇井直樹，教你4招簡單去污清潔術，輕鬆就可以去除生活上常見的各式各樣麻煩污漬！

（《ZIP！》節目截圖）

用一支牙刷加上一款常見煮食調味料，就可以輕鬆擦乾淨沾在衣服上的唇膏漬？👇👇即睇節目實試4招簡單去污清潔術！👇👇

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同場加映：無印良品4款商品小心思大改良！

日本電視節目《所JAPAN》早前介紹4款無印良品的隱藏好物，它們的共通點就是全部都曾經歷過一次「秘密改良」，究竟它們與市面上售賣的同款商品有甚麼分別？

（《所JAPAN》節目截圖）

日本無印良品有超過7,500款不同商品，種類含蓋家具、食品、衣飾、生活雜貨，今次介紹的這4款商品分別是室內拖鞋、不銹鋼壓薯器、不銹鋼湯杓及兩用鈕扣縮骨雨傘，當中無印良品的室內拖鞋改動的地方僅一厘米，就有超驚人的效果，節目實測連打筋斗也不易鬆脫？👇👇👇即按下圖看4大MUJI隱藏好物的改良秘密👇👇👇

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兩用縮骨雨傘的一個改良獲用家大讚超貼心！全文：無印良品4款商品小心思大改良！雨傘超窩心 拖鞋改動1cm效果驚人