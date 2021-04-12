撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-12 16:08

香港人是全球訪日次數最頻密的旅客，根據日本國家旅遊局的統計指出，2018年平均每3個香港人就有1個曾經到訪日本，可見港人對日本的喜愛程度有多狂熱。早前，有日本電視台節目到街上訪問居日外國人，並公開他們喜愛日本的5個原因，相信一定會引起你的共鳴，一起來看看有沒有被說中心聲吧！

《世界一受けたい授業》

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續超過一年，全球封關措施仍未有放寬趨勢，令世界各地熱愛出遊的旅人「想飛不能飛」。早前，日本政策投資銀行及日本交通公社進行的一項調查發現，接近一半外國人受訪者疫情後最想外遊的目的地是日本，緊隨其後的是韓國、台灣、澳洲及泰國。

《世界一受けたい授業》

早前，日本電視台節目《世界一受けたい授業》就這個話題訪問居日外國人，調查他們眼中日本有甚麼優點，為何會成為他們疫情後到最想外遊的地方？除了禮儀周正、地方整潔（就連公廁都超級乾淨！）之外，當然不少得日本美食！其中，提到香港有款爆紅的日本料理，竟令主持人也大感意外！👇👇👇即睇外國人喜愛日本的5個原因👇👇👇

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同場加映：MUJI不買後悔好物Top15

日本MBS電視台節目《サタデープラス》請來整理收納顧問梶梶谷陽子，推介15款春天必買的無印良品（MUJI）好物！今次的拍攝地點是去年12月才開幕的無印良品東京有明店，佔地超過4000平方米的空間是關東地區最大規模的店舖，集齊超過7,000款不同範疇的商品，吸引很多無印迷前往朝聖，有興趣朋友將來遊日必訪！

（《サタデープラス》節目截圖）

今次上榜的好物範圍非常廣泛，涵蓋家居雜貨、急凍食品及收納用品等，部分可以在香港買到！👇👇👇即按下圖看MUJI不買後悔好物👇👇👇

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其中一款枕頭更被日本超人氣YouTuber「Hikakin」拍片推介，吸引過百萬觀眾收看，究竟有多舒服？即睇全文：MUJI不買後悔好物Top15 防水紙袋用途有驚喜 邊款枕頭最好瞓？