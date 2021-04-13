撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-13 15:08

去日本旅行時，夜晚最愛到便利店搜羅各式各樣的甜品，必食首選當然不少得日本的布甸！日本媒體早前根據各大網購平台的銷量，統計出最新的人氣布甸排名，港人熟悉的森永牛奶布甸、固力果雞蛋布甸、OHAYO牛奶布甸等均有上榜，即看哪款布甸最受歡迎！

日本情報網站「mybest」根據各大網上購物平台（包括樂天、Amazon、日本雅虎等）的布甸銷量，發表最新的人氣布甸排行榜，分成「超市、便利店篇」及「禮盒篇」，介紹22款來自各大品牌和不同口味的布甸，部分上榜都是香港人熟悉的品牌，更有機會在日式超市或DONKI入手！👇👇即按下圖睇日本人氣布甸排名！👇👇

【便利店、超市篇】

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【禮盒篇】

+ 10 + 10 + 10

經常見到的日本布甸都是獨立一個裝，其實還有一些家庭優惠裝，而且往往都是3個一組，背後原因原來與日本的家庭結構有關！另外，布甸杯杯底原來有一個小尖端，它又有甚麼用途？立即按圖睇零食包裝的5個小秘密😲👇👇

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同場加映：日本最暢銷杯麵TOP 10

日本市場調查網站「ウレコン」最近公佈2020年12月1日至2021年2月28日期間，各大品牌的杯麵銷量排名。其中較令人意外的，是一款炒麵力壓日清杯麵和腐皮烏冬等，成為近期日本人最喜愛的暢銷杯麵！👇👇即睇日本十大銷量最強杯麵👇👇

哪一款成功力壓日清杯麵奪冠？全文：日本最暢銷杯麵TOP10 合味道失冠軍寶座 這款炒麵憑一招取勝