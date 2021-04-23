撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-23 16:20

夏季悄然來到，農莊花園成為最新打卡勝地。《香港01》旅遊頻道記者推介3大靚花打卡莊園，有太陽花花海、七彩藤花隧道、玫瑰、鬱金香等地靚景，有個地方更是免入場費！ （下列景點資訊以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳或農莊而定）

【1】Billow——歐洲湖景白屋後花園

這間新餐廳前身就是「小白鷺餐廳」，翻新變身成為充滿歐陸風情的西餐廳「Billow」，其純白色裝潢夠吸引打卡之餘，還種有多種不同的觀賞花卉，嚴如一個繽紛後花園。鮮花不時轉換，例如有鬱金香花園、黃菊、玫瑰花等等。👇👇👇有款靚靚玫瑰造型打卡食品？按圖看預約方法、美食價錢及打卡照片👇👇👇

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Billow Bar Seafood Bistro 地址：大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下B號舖 營業時間：（平日）11:30am - 5:00pm／6:00 – 10:00pm；（周末）10:00am - 5:00pm／6:00 – 10:00pm

【2】蝶豆花園——超過10種鮮花花圃

蝶豆花園初時以紫色蝶豆花作招徠，並引入澳洲的草泥馬，集賞花打卡及生態動物園於一身。入園可以超過10種花卉，包括蝶豆花、波斯菊、繡球等，而單單是太陽花就有3個品種，其中一種叫「泰迪熊向日葵」，可愛度爆燈！園內還有不少親子玩樂設施，一家大細去打卡也適合。👇👇👇有個最新花隧道打卡位！按圖看各種園內靚花、入場收費及交通方法👇👇👇

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蝶豆花園有機農莊 地址：大埔鳳園路8號 營業時間：10:00am - 6:00pm

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【3】信芯園農莊——全港最大片向日葵花海

位於元朗石湖圍附近的信芯園農莊，上年以太陽花海成功製造話題吸引港人蜂擁打卡，今年再度種植3萬5千呎向日葵花田！園主近月更增設多個新景點，包括全新向日葵隧道、星空隧道，以及正值最佳賞花期的向日葵花海！👇👇👇最佳賞花期到幾時？按圖看入場資料及農莊打卡地方推介👇👇👇

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信芯園農莊 地址：元朗新田 營業時間：8:00am - 6:00pm

✨同場加映1：螢火蟲好易睇？✨

最近螢火蟲開始活躍，有不少網民成功拍下牠們的美態！推介幾個賞營勝地，有的巴士去到交通方便，有的路線簡單，親子夜行都可以！👇👇👇最大機會見到營火蟲的地點在哪？按圖看地方及路線介紹👇👇👇

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賞螢火蟲時可不可以噴蚊怕水？想知8個賞螢貼士請按➡️【螢火蟲3大觀賞地點：沙螺洞最靚、大埔滘方便 教你8個賞螢貼士】⬅️觀看全文

🍜同場加映2：米線配餸熱量排行榜🍜

米線抵食配料多，同一價錢可以有不同選擇，不過部分配料暗藏致肥陷阱！👇👇👇豬肉比豬膶更高卡？按圖看營養師分享熱量排行榜👇👇👇

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