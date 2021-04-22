撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-22 15:48

屯門區出現最新文青打卡位，坐擁270度海景，配上椰林樹影大草地，被譽為「港版邁亞密」！由於地點離市中心稍遠，《香港01》旅遊頻道記者建議以踩單車這個方法來個屯門一日遊，推介6大打卡靚位，可以兼歎浪漫黃昏美景。 （下列路線資訊以發稿日為準，請留意政府最新道路改動消息）

屯赤隧道於2020年尾通車，隧道近屯門入口處建有一條長堤壩，走到盡頭可以一覽無敵海景，成為近期最新人氣打卡位。（圖片來源：IG@samuel_lo）

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🚴屯門一日遊單車路線推介

屯門區內設有不少單車租賃點，而且單車徑可以貫通南北，算是方便好踩。推介一條大約2至3小時的單車路線，一次過遊覽區內6個人氣景點，包括最新的屯赤隧道、最佳輕鐵拍攝點、《幻愛》著名取景地、古蹟建築等打卡靚景。單單是屯赤隧道已經有4個打卡位推介！👇👇👇如何踩往屯赤隧道？按圖看租車地點、路線走法及6個打卡位介紹👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

😋同場加映1：屯門美食推介😋

屯門有不少街市翻新，引入多間食店組成美食街，掃街美食多籮籮。👇👇👇高質平價burger邊度有？按圖看其中2個屯門食街推介👇👇👇

有間屯門小食店主打香氣逼人的蒜爆食物！想知哪條食街找到？請按➡️【屯門元朗天水圍7大掃街推介歎小食 必試兆禧新食坊】⬅️觀看全文

⛩️同場加映2：在香港尋找日本景色⛩️

疫下難以去旅行，開始想念「家鄉」嗎？其實香港都有不少帶有日本味道的地方，不妨去一去望梅止渴。👇👇👇有些景點能以假亂真！按圖看哪裡有日式美景👇👇👇

大埔有日式寺廟「手水舍」？想知全部9大地點請按➡️【日本9大打卡美景香港都有！教你去港版金閣寺、嵐山竹林、鳥居】⬅️觀看全文