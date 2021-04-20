撰文： 小學雞 最後更新日期： 2021-04-20 16:50

春天花季快完，夏季有甚麼好去處？《香港01》旅遊頻道記者推介去觀賞浪漫的螢火蟲。最近螢火蟲開始活躍，已經有不少網民成功拍下牠們的美態，以下推介大家3個觀賞勝地，有的巴士去到交通方便，有的泊車位下車數分鐘便到，有的路線平整簡單，親子夜間去散步都可以。

螢火蟲常在春夏季出現，在河邊、池邊等近水處棲息繁殖，有亁淨水源而又少強光的地方就比較容易見到扡們。（《香港01》圖片）

螢火蟲觀賞地點推介

在香港有不少郊野地點都錄得螢火蟲出沒的蹤跡，不過如果想看到壯麗的畫面，或者尋找易去的地方，以下就有3個好去處推介，有些路線親子都適合去。👇👇👇哪個地方落車數分鐘就到？按圖看3大地點特色及交通資料👇👇👇

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賞螢不是愈夜愈好

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2021年4月中開始會出現連串天文奇景，有流星雨，更有被稱為「粉紅月亮」的神秘奇景？推介最方便易去的觀星點！👇👇👇哪個地方有泊車位？按圖看推介地點👇👇👇

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