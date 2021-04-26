撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-04-26 16:02

70、80年代的KFC你又幫襯過未？馬來西亞最新的KFC走美國50年代的復古風格，立即成為大家爭相去的發卡焦點！《香港01》旅遊記者盤點全球7大特色KFC，當中有沒有你心目中最美的分店？

在馬來西亞武吉拉惹鎮的一個商業區中，最近有間走50年代美國復古風格的KFC正式開幕，經典的紅白色設計與懷舊的內部裝潢，讓大家以為是美國電影中才會出現的場景，點擊圖片睇睇復古風格內部裝潢 👇👇

這間KFC在設計圖公開後已引起大量網民熱烈討論，更有人在KFC未裝修完前就去打卡，認真誇張！這分店已於4月18日正式開幕，大家下次去馬來西亞旅遊會否多了個必去景點？除了這間復古風KFC，全球還有不少特色、適合打卡的KFC，點擊圖片睇睇全球7大最美KFC 👇👇

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KFC都有紅白色以外的特色裝潢，另一大連鎖店Starbucks亦在全球有多間絕美分店，立即按圖看看全球超靚20間Starbucks介紹 👇👇

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有網民在連登討論區以「有乜嘢term擺咗喺前面就會值錢」為題展開討論，最後總結出大量令產品變值錢的字眼。以下整理出當中15個分別主攻年輕人及中老年人的「煞食用字」，加在食物名前面，賣貴幾倍都會有人買！難怪有網民搞笑留言是「我哋啲發達idea！」點擊圖片睇睇15個令美食賣貴幾倍用字 👇👇

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