撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-04-27 15:20

原來炮台山有個隱世的日式庭院公園？不能飛到外地旅遊，其實本港都有很多古色古香的好去處！《香港01》旅遊記者整理全港4個古色古香、位於市區的公園，讓大家輕鬆在古代之美下打卡。

誰會想到在鬧市的公園之中都能找到中式園林和日式庭院的打卡好去處？穿著和服和韓服去打卡，說自己飛到異地旅行也有人信！其實只要用心發掘，本港各區公園亦有不少美景。以下為大家介紹4個有著古色美的公園，有個更是隱世且少人去 👇👇

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去完古色古香的公園打卡，也不要錯過4月能夠欣賞到的4種花樹。其中有種罕有的花樹叫節果決明，全港只有兩棵！點擊圖片睇睇哪裡可以欣賞這些絕美花樹 👇👇

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有網民在連登討論區以「有乜嘢term擺咗喺前面就會值錢」為題展開討論，最後總結出大量令產品變值錢的字眼。以下整理出當中15個分別主攻年輕人及中老年人的「煞食用字」，加在食物名前面，賣貴幾倍都會有人買！難怪有網民搞笑留言是「我哋啲發達idea！」點擊圖片睇睇15個令美食賣貴幾倍用字 👇👇

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