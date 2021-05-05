撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-05-05 16:24

最近上水雙魚河及梧桐河有大片鳳眼藍開花，最適合計劃輕鬆的單車打卡一日遊，最後歎碗冰凍豆腐花消暑。為方便大家隨時來此單車之旅，《香港01》旅遊記者整理好上水梧桐河賞鳳眼藍完整單車路線及沿途4大食玩推介。

🚲單車路線：上水石湖墟 --> 大水管 --> 梧桐河鳳眼藍 --> 羅太豆花 --> 大石磨山 --> 上水

網民Josephine Tam在Facebook分享了梧桐河拍到美麗鳳眼藍的景色。（fb @Josephine Tam）

出發前先租單車，上水石湖墟一帶就有不少單車店提供單車租借服務，要格價都很方便！上水單車匯合中心有幾間單車店，但價錢普遍較貴。大家不妨去劍橋廣場的上水單車特賣場，之後可直接經上水救護站出發，往羅湖方向踩，展開本日單車打卡之旅。

沿著雙魚河及梧桐河踩單車，盡是河景和菜田，不時更會見到吃草或路過的山羊和牛牛，是本港少有的田園景色，十分舒壓，點擊圖片睇睇沿途打卡位及歎$10豆腐花放題等4大食玩推介 👇👇

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夏天剛到，本港各區的鮮豔花卉再次盛放，鳳眼藍以外，本港各區都有紫色和白色的小花、向日葵及繡球花等為大地增添美麗色彩。趁著天氣未到最熱的時候，一於輕鬆與花海打卡去！點擊圖片睇睇5大必去的打卡花海 👇👇

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帶新手行山絕對是忍耐力與愛心的考驗，面對新手「上山叫辛苦，落山喊咁口」，就算是朋友都會莫名躁底，多次想踢對方落山，點擊圖片睇睇帶新手行山的崩潰7件事，超有共鳴 👇👇

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