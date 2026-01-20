香港花品種14大｜紫花風鈴木花海爆發！附賞花勝地、花期攻略

香港賞花好去處｜香港賞花情報2026｜香港花海打卡｜周末放假想親親大自然，又不想舟車勞頓去太遠？其實香港賞花地點多不勝數！近期最受矚目的莫過於盛開中的紫花風鈴木，壯觀程度絕不輸給外國景點！《香港01》好食玩飛記者為大家整合了香港花品種14大圖鑑，並附上最新的賞花勝地地圖及月份花期攻略，即收藏下文啦！



波斯菊花海（藍雨洋提供）

香港賞花2026【1】吊鐘花

吊鐘花，又叫鈴兒花。約在1月下旬至2月中旬盛開。因外型似垂下的吊鐘，花蕾呈心形，且顏色嬌艷而深受人們喜愛。顏色分為粉紅、淺紅或深紅色，它們分佈在香港不同的山頭，如紫羅蘭山、十二笏以、西貢大枕蓋及嘉道理農場。

花期：1至2月

過往最佳觀賞地點：嘉道理農場暨植物園、西貢大枕蓋、十二笏以、鹿湖郊遊徑、紫羅蘭山



香港賞花2026【2】宮粉羊蹄甲

宮粉羊蹄甲原產地在華南，樹高可達15米。每年3月，是宮粉羊蹄甲盛開的月份。因花瓣呈粉紅色及淡紫色，盛放時便會有一大片粉色的美景，酷似櫻花，更有港版河津櫻之稱。因此每到花期便會吸引大批市民打卡。

花期：2月至3月

過往最佳觀賞地點：兆康西鐵站附近、沙田公園、香港單車館公園、啓德郵輪碼頭、荔枝角饒宗頤文化館



香港賞花2026【3】香港櫻花

日本櫻花每年也吸引不少港人前往觀賞，但其實不用走到大老遠，香港也有櫻花。香港櫻花主要分為：鐘花櫻桃（又名緋寒櫻）、富士櫻和吉野櫻，以鐘花櫻桃最為常見。而最近天水圍公園也栽種了約10棵「廣州櫻」。

花期：2月至4月

過往最佳觀賞地點：天水圍公園、大帽山扶輪公園、長洲關公忠義亭、東涌櫻花園、大埔海濱公園、鰂魚公園、昂坪市集、香港動植物公園、香港單車館公園、嘉道理農場、獅子山公園、沙田城門河畔



香港賞花2026【4】杜鵑花/簕杜鵑

在杜鵑花的開花季，香港各區便隨處可見到簕杜鵑盛放的美景。位於長沙灣元州邨的簕杜鵑花隧道，長達30米，走進隧道就會被桃紅色的花朵包圍，場面壯觀，每年吸引不少人前往朝聖。除元洲邨外，屯門黃金海岸酒店附近的簕杜鵑花走廊，配合歐式拱門建築，十分適合打卡！

花期：3月至4月

過往最佳觀賞地點：元洲邨、香港公園、元朗大坑渠附近、馬鞍山公園、屯門黃金海岸



香港賞花2026【5】紫花風鈴木

香港風鈴木一般在春天開花，因花冠像風鈴而得名，風鈴木花型較大，開花時像一團團的繡球，非常夢幻奪目。現時，紫花風鈴木正盛開，紫花風鈴木屬紫葳科落葉喬木，原產地分布在墨西哥的西北部至阿根廷的西北部，樹高可達30米。開花時花多葉少，密集的花朵把整個樹冠染成紫紅色！在添馬公園有80棵；茶果嶺海濱公園有20棵；粉嶺火車站遊樂場有3棵。想看的朋友要把握機會了！

花期：12月下旬起

現時觀賞地點：添馬公園、茶果嶺海濱公園、粉嶺火車站遊樂場



香港賞花2026【6】木棉

木棉又名「英雄樹」，火紅色的外型，又大又重，十分吸睛。木棉會在春天3至4月才開出紅花。香港著名的木棉勝地在石崗軍營的紅棉夾道，左右兩側都有各20棵木棉樹，長約50米的花道，花開時佈滿整條木棉花道，每年吸引不少人前往拍照。

花期：3月至4月

過往最佳觀賞地點：香港公園、鯉魚門公園、龍翔道公園、大坑東遊樂場、石崗軍營、元朗錦上路近南慶東路



香港賞花2026【7】鬱金香

鬱金香花形優雅、顏色豐富，一直是高人氣的花朵，花期約在3月至5月，而近年將軍澳單車館公園也栽種了多款顏色的鬱金香，構成一片茂密的花海。公園面積約5.3公頃，亦容許市民踩單車，市民可一邊踩單車一邊欣賞沿路鬱金香花圃。

花期：3月至5月

過往最佳觀賞地點：大埔白鷺湖、馬灣珀麗灣、西貢白臘村、中環海濱花園、荔枝角公園、香港單車館公園



香港賞花2026【8】魚木花/樹頭菜

魚木花又名樹頭菜花，花瓣呈白色及奶黃色，1年有兩次花期，分別在3至5月及9至10月。每年3月左右，太子道西及界限街一帶有約30至40棵魚木樹，場面非常壯觀，是港人熱門賞花地。而在花瓣飄落時，場面不失色於櫻吹雪，配合附近的古建築，仿如置身外國電影之中，非常浪漫。看更多👉魚木樹5大打卡位！歐陸教堂／花花天橋／海濱長廊

花期：3至5月及9至10月

過往最佳觀賞地點：太子道西、大角咀、九龍塘喇沙利道、何文田加士居道、彩虹彩雲商場、沙頭角公路龍躍頭段、土瓜灣馬頭圍邨、馬鞍山海濱長廊、赤柱市政大廈、天水圍公園



香港賞花2026【9】繡球花

繡球花花期在3至5月，繡球花花束由一朵朵小花集結而成，是一種常見的園藝裝飾花，有紅藍紫色。繡球花可維持約一個月，但要注意繡球花全株有毒，賞花時千萬不要接觸。而近年天水圍銀座附近，種植了至少100朵色彩繽紛的繡球花，也是個不錯的觀賞地！

花期：4月至5月

過往最佳觀賞地點：嘉道理農場暨植物園、大埔海濱公園、屯門公園、香港公園、香港動植物公園、沙田公園、天水圍銀座附近



香港賞花2026【10】藍花楹

藍花楹每年4至5月開花，花呈長管喇叭狀，花冠為淡紫藍色。在嘉道理農場、維多利亞公園都能觀賞得到，非常唯美。在沙田中央公園附近的源禾路出入口旁，有約十多棵藍花楹，淡紫色渲染整片天空，非常適合打卡！

花期：4月至6月

過往最佳觀賞地點：嘉道理農場暨植物園、沙田公園、維多利亞公園、灣仔星街、荔枝角公園、屯門三聖邨、將軍澳



香港賞花2026【11】太陽花/向日葵

向日葵，別名太陽花。莖粗糙有毛，葉子粗齒，顏色有棕色、黃色或紫色的盤花，以及黃色的舌狀花。觀賞地以信芯園尤其出名，園內設多片向日葵田，讓人在不同時段都可觀賞到滿開的向日葵。

花期：6月至7月

過往最佳觀賞地點：西環海濱、信芯園、碟豆花園、有機薈低碳農莊、大埔小白鷺



香港賞花2026【12】鳳凰木

鳳凰木花朵有艷麗的鮮紅和橙色，像被烈火包圍，故也有火樹之稱，也被譽為世上最色彩鮮艷的樹木之一。鳳凰木的開花時間大概在5至7月份左右，沿大埔林村河畔漫步，配合古色設計的廣福橋做背景，可拍出十分復古的照片。每年也成為不少人的打卡位！

花期：6月至7月

過往最佳觀賞地點：屯門公園、維多利亞公園、大埔林村河畔、窩打老道、港鐵寶琳站外、大圍田心街



香港賞花2026【13】波斯菊

波斯菊因繁殖力強，所以常常被種植成一大片的花海。在香港的花期很長，約在每年5月至9月。元朗錦田鄉村俱樂部就有一片波斯菊田，在這裡還可看到日落，配合花海拍照十分唯美。

香港賞花2024【13】波斯菊（藍雨洋提供）

花期：5月至9月

過往最佳觀賞地點：元朗錦田鄉村俱樂部



香港賞花2026【14】洋紫荊

洋紫荊是香港的區花，花朵豔麗奪目，每朵花有五條可育雄蕊和一條雌蕊，像心型的葉子從頂端裂開，花期在11月至3月，於港九多處都可看到。推介在大埔海濱公園觀賞，可一邊賞花之餘，又可一邊野餐和放風箏。

香港賞花2026【14】洋紫荊（資料圖片）

花期：11月至3月

過往最佳觀賞地點：大埔海濱公園、沙田公園、鰂魚涌公園、九龍仔公園



