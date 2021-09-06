【賞花好去處 / 鳳眼藍】每年5至10月都是鳳眼藍盛放的季節，以往最多人會去元朗盛屋村以及上水虎地坳村打卡，不過有行山人士指今年花況大不如前，沒有以往壯觀。最近則有網民分享，原來於鹿頸南涌有一處隱世角落正在盛放一大片鳳眼藍花海，甚至比元朗、上水等賞花熱點開得更豐盛！想去超靚紫色花海打卡？即睇下文睇如何前往！



最近有網民分享原來於鹿頸南涌有一大片鳳眼藍花海正在盛放。（FB @ 香港山友行山遠足分享群）

最近有網民分享原來於Facebook群組「香港山友行山遠足分享群」發文分享，發現鹿頸南涌正在盛放一大片鳳眼藍花海，十分壯觀。透過圖片可見這片花海甚至比元朗、上水等賞花熱點開得更豐盛，而且今年暫時還沒有太多人去打卡，是個隱世角落！

鳳眼藍於每年5至10月盛放，最特別的是每朵花的花期只有一天，十分短暫，而且要在有充足陽光下才會盛開，於水塘上形成一大片紫色花海。如果在陰天下、沒有陽光照射便不開花，記者建議最好在上午至中午陽光最猛烈的時間便去打卡，因為到黃昏便會開始枯萎，拍不出花海壯觀效果。👇👇🌺如何前往？點圖睇鹿頸南涌鳳眼藍花海靚相🌺👇👇

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鳳眼藍是漂浮性水生植物，能吸收水中的有毒物質，但因為生長速度驚人，容易覆蓋水面，令水中生物死亡，所以大家在打卡時眼看手勿動，不要帶走鳳眼藍種植。

鹿頸南涌鳳眼藍花田



交通：於粉嶺港鐵站乘搭56K小巴，於南涌路口下車。



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