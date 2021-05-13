撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-13 13:30

這個世界上，除了「媽寶」，還有一種生物叫做「兒子控」。早前，日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》就訪問了一位最強「兒子控」，為了讓世人可以了解到自己的兒子有多可愛，於是豪花一億日圓，用自己兒子的照片製作廣告，令不少網民都話：「真係大開眼界！」

（《月曜から夜ふかし》節目截圖）

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》接到觀眾報料，指東京足立區竹之塚車站附近出現一些非常奇怪的廣告牌，明明是一間地產公司的宣傳廣告，但是廣告牌上除了公司名，就只有一位小男孩的照片，而且這個小男孩在區內更幾乎無人不識？

（《月曜から夜ふかし》節目截圖）

節目工作人員前往採訪這間地產公司的社長川嶋先生，一問之下才發現，原來廣告牌上的小男孩是他的兒子，更揭發他原來是個「超級兒子控」！他將廣告全部換成兒子的照片，背後原因只是因為兒子太可愛？👇👇👇今年已經16歲的兒子又有咩睇法？即睇節目採訪「最強兒子控」👇👇👇

+ 24 + 24 + 24

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：北海道最窮漁村靠一件事全民變富豪？

早前，《月曜から夜ふかし》攝製隊前往位於北海道最北方的猿払村，當地居民大部分全靠一件事而變身成為富豪，而且唯一花錢的地方竟然就是用來買地起屋？根據日本幻冬舍的「市村町年度人均收入調查」排行榜指出，人口僅有2,700人的猿払村竟然超越東京傳統「有錢人地區」世田谷區，成功擠入前十名，位列第9，讓一眾日本人大跌眼鏡！

原來猿払村在變成「富人村」之前，主要依靠農林業和採炭礦場為收入來源。不過在50年前，由於農林業和礦場的發展漸漸式微和衰落，當地人收入大減，一度成為日本最貧窮的村落。更有人調侃戲稱：「如果想知甚麼是貧窮，就去猿払村看看吧！」究竟當地居民是如何在谷底翻身，讓50年後的猿払村成功一躍成為全日本收入最高的村？

《月曜から夜ふかし》節目截圖

不過，當地村民卻表示「有錢無碇洗」，並公開獨自居住的過億豪宅，對當地人來說獨立卡啦OK房原來是必備配置？👇👇即按下圖看猿払村如何為日本「富人村」👇👇

+ 34 + 34 + 34

這間最強豪宅有幾勁？即睇全文：北海道最窮漁村靠一件事全民變富豪 村民公開過億豪宅嚇呆主持！