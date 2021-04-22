撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-22 16:34

新型冠狀病毒（COID-19）疫情下，不少日本人都選擇搬離繁華秈大都會，搬到密度較低的鄉郊地區居住，東京人口數量更在24年來首次錄得負增長。於是，日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》也決定離開東京，調查日本全國與眾不同的市村町，看看有沒有比東京更好的居住地！今次，他們前往全國高收入排行榜名列第9位的北海道猿払村，當地居民大部分全靠一件事而變身成為富豪，而且唯一花錢的地方竟然就是用來買地起屋？

猿払村位於北海道宗谷郡，是全日本最北的村。根據日本幻冬舍的「市村町年度人均收入調查」排行榜指出，人口僅有2,700人的猿払村竟然超越東京傳統「有錢人地區」世田谷區，成功擠入前十名，位列第9，讓一眾日本人大跌眼鏡！

原來，猿払村在變成「富人村．之前，主要依靠農林業和採炭礦場為收入來源。不過在50年前，由於農林業和礦場的發展漸漸式微和衰落，當地人收入大減，一度成為日本最貧窮的村落。更有人調侃戲稱：「如果想知甚麼是貧窮，就去猿払村看看吧！」究竟當地居民是如何在谷底翻身，讓50年後的猿払村成功一躍成為全日本收入最高的村？

《月曜から夜ふかし》節目截圖

不過，當地村民卻表示「有錢無碇洗」，並公開獨自居住的過億豪宅，對當地人來說獨立卡啦OK房原來是必備配置？👇👇即按下圖看猿払村如何為日本「富人村」👇👇

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同場加映：日本夫婦公開超奢華生活 唯一煩惱竟是？

日本電視節目《気になる１位サンの日常 》目標是找出隱藏在全國各地的「NO.1」。今次，節目找來一位名叫佐藤元春的男性，經營地產公司及電競主題酒店，年賺25億円，更號稱是日本北海道擁有最多超級跑車的人！節目又公開他與妻兒居住的3層豪宅及「離地」的日常生活，震驚節目主持人！

《気になる１位サンの日常 》節目截圖

除了車庫收藏了多輛價值不菲的超級跑車外，全屋內外的生活用品原來均是來自某奢華品牌，而最誇張的是，雪櫃裡打開以為是紅酒的飲品，公開真身後卻嚇呆主持人？不過，在「離地」背後，其實也有著平凡人的煩惱？

《気になる１位サンの日常 》節目截圖

👇👇👇按下圖參觀超級有錢人的「堅離地」日常👇👇👇

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