撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-26 16:29

有人說：「貧窮會限制你的想像」，日本一對年賺25億円的夫婦，在電視節目上公開他們的超豪華日常生活，除了車庫收藏了價值逾1億円的超級跑車外，全屋內外的用品9成都是來自某奢華品牌，而最誇張的是，雪櫃裡打開以為是紅酒的飲品，公開真身後卻竟嚇呆主持人？而在「離地」背後，其實也有著平凡人的煩惱？

日本電視節目《気になる１位サンの日常 》目標是找出隱藏在全國各地的「NO.1」。今次，節目找來一位名叫佐藤元春的男性，經營地產公司及電競主題酒店，年賺25億円，更號稱是日本北海道擁有最多超級跑車的人！節目又公開他與妻兒居住的3層豪宅及「離地」的日常生活，震驚節目主持人！

《気になる１位サンの日常 》節目截圖

除了車庫收藏了多輛價值不菲的超級跑車外，全屋內外的生活用品原來均是來自某奢華品牌，而最誇張的是，雪櫃裡打開以為是紅酒的飲品，公開真身後卻嚇呆主持人？不過，在「離地」背後，其實也有著平凡人的煩惱？

《気になる１位サンの日常 》節目截圖

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同場加映：YouTuber花6萬円清空全機證夾公仔騙局

日本YouTuber「つるなか（Tsurunaka）」由幾個男生組成，專門到日本各地的遊戲機中心挑戰不同類型的夾公仔機。最近，他們決定去挑戰清空那些聲稱「多年來從未有人中獎！」的夾公仔機，最終結果引起網民熱議，影片觀看次數在短短幾天已經超過100萬！

（つるなか＠YouTube）

日本遊戲機中心有很多不同種類的夾公仔機，有些是可以直接夾出公仔或者禮物，有些則是每次100日圓的扭蛋抽獎，每成功夾出一個扭蛋，就可以根據扭蛋裡面的編號換取對應的獎品，而這類抽獎夾公仔機的大獎，通常都會是價格高昂的人氣遊戲機，例如Switch、PS4等等。

（つるなか＠YouTube）

今次「つるなか」一開始時，打算用9萬日圓以下清空整部夾公仔機，測試是否真的可以抽中大獎，更揚言不允許這種破壞小孩子夢想的事情發生！究竟結果如何？即按下圖看詳細事發經過👇👇👇

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報警之後事情如何解決？即睇全文：夾公仔騙局｜YouTuber花6萬円清空全機證無大獎報警 網民讚做得好