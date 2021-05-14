日本MOS Burger人氣漢堡Top10　蝦堡只排第7　超用心製作流程曝光

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去日本旅行，餐餐燒肉、壽司已經食到厭？不知有沒有人與記者一樣，有時在日本街頭見到香港都有分店的日本快餐店，都會心郁郁想一試味道會不會有分別？而MOS Burger（摩斯漢堡），相信就是其中一間最受香港人歡迎的漢堡快餐店！早前，有日本綜藝節目介紹MOS Burger的人氣漢堡Top 10排名，一起看看你的心水漢堡有沒有上榜！

《林修のニッポンドリル》

富士電視台節目《林修のニッポンドリル》早前公佈日本MOS Burger的漢堡銷量Top 10，當中部分在香港都食到！其中，深受香港人歡迎的蝦堡居然不入前五，而經典的芝士摩斯漢堡只排第三位，哪一款力壓這兩款人氣王成為冠、亞軍？

《林修のニッポンドリル》

在公佈排名之餘，節目又公開各款漢堡的幕後內幕！有人說MOS Burger的麵包比起其他快餐店更加鬆軟，原來背後隱藏著講究繁複的製作過程？而夾在漢堡裡的生菜，除了嚴格挑選日本出產的農產品，還要靠一個絕招保持口感新鮮爽脆！👇👇即睇日本MOS Burger漢堡銷量Top 10👇👇

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