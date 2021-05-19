撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-19 07:00

想要有新鮮感的打卡地方，《香港01》旅遊頻道記者推介香港3個全新壁畫好去處，各有特色，喜歡藝術感可以去西貢，愛玩味推介去中環，想貼地去長洲就適合，下文介紹更多詳細地點和塗鴉主題。

【1】西貢——大型街頭塗鴉計劃

西貢近日出現多幅大型壁畫，其實是香港大型街頭藝術節HKwalls的活動，匯聚了大約20位街頭藝術家創作壁畫，繼在灣仔、深水埗等地舉辧過之後，今年就選址西貢，大部分已經完成有得睇！👇👇👇另設塗鴉工具及藝術歷史展在哪？按圖看西貢各個靚壁畫👇👇👇

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【2】中環——粉系巨型雪糕AR創作

另一個「新鮮出爐」壁畫位於中上環一帶，5月17日才完成4幅畫作以雪糕為主題，連Facebook雪糕群組都有關注畫作，紛紛留言要去打卡！這個壁畫系列以粉紅色為主，感覺十分少女，原來還內藏AR遊戲！👇👇👇教你打卡兼贏Häagen-Dazs優惠券！按圖看中環4大打卡位及更多招牌壁畫推介👇👇👇

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【3】長洲——小島風情地道打卡位

其實長洲這個本地遊勝地都逐漸多了壁畫靚景位，不止碼頭有、沙灘旁有，連投注站外，甚至島上餐廳、cafe都有壁畫！👇👇👇6大壁畫在哪？按圖看靚景位及餐廳推介👇👇👇

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🌄同場加映1：西貢郊遊好去處🌄

西貢高山連連，以為「高不可攀」？其實也有不少易行的路徑兼有美景欣賞！有條上落高度不足100米，連小朋友也行到。👇👇👇隱世外國風情小村落在哪兒？按圖看其中2條路線資料👇👇👇

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🥤同場加映2：最甜汽水是哪款🥤

超級市場、便利店內汽水款式眾多，哪款含糖量最高？記者就營養標籤上的含糖量和熱量進行比較，發現有1款甜度比芬達高2.5倍！👇👇👇第一位是韓國出品？按圖看汽水含糖量TOP 17👇👇👇

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