汽水糖份熱量｜實檢17款比拼可樂熱量第6　榜首糖份比芬達多2.5倍

撰文：駱煥琳
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很多人都會飲多幾罐冰凍汽水，不過，汽水等於「糖水」，卡路里和糖分可不少！《香港01》「好食玩飛」記者在超級市場中挑選17款常見有氣飲品，從飲品營養標籤上的含糖量和熱量進行比較，看看哪款最高卡及高糖。

記者挑選17款常見汽水作比併。（資料圖片）

一罐汽水有9茶匙糖

記者比較17款汽水後發現，曾經被視為糖份榜首的「芬達橙味汽水」竟然成為低糖之選？！罐身多了「Low Sugar」字眼，再向太古可口可樂總公司查證，才得知芬達已經悄悄改了新配方取代舊產品，由以往每100毫升飲品有12.9克糖變成只有4.6克糖！以一茶匙有4克糖來計算，最甜的一罐330毫升汽水竟有超過9匙糖。👇👇👇按圖看哪款汽水含糖量最高？👇👇👇

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第1位熱量比芬達高超過2倍

糖份愈高的汽水，卡路里亦不會低，所以根據是次分析，熱量和含糖量的排行大致相似，只有數款次序有出入。最低卡是芬達，每100毫升飲品只有19千卡，但是最高熱量的一款卻有50千卡，足足是芬達的2.63倍，如果喝掉一罐等於半碗飯的熱量了！

👇👇按圖看哪款汽水熱量最高？👇👇

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知多啲：掃街飲品熱量排行榜

掃街買台式手搖飲品選擇多，想解渴之餘又不想踩中致肥陷阱？不如參考以下排名。👇👇👇芝士奶蓋茶不是最高卡！按圖看哪種飲品平均最高卡（以每100克計算）👇👇👇

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想選一款較低糖飲品？另有糖份排行榜。請按➡️【消委會8款台式飲品糖份熱量比較　奶蓋非最高卡？這款果茶最高糖】看全文

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