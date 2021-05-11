撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-11 17:04

近日有網民分享的一幅外賣乾炒牛河圖片，肥油多得幾可碗盛載，苦笑稱「唔使咁多（油）呱？」究竟茶記炒粉麵有幾高卡？《香港01》飲食頻道記者列出15款茶餐廳常見炒粉麵的卡路里熱量排行，以為牛河熱量已經算高就錯了，原來牛河只排13位，最邪惡的一款脂肪總含量更比乾炒牛河多2.5倍！

Facebook「中伏飲食報料區」貼文

外賣乾炒牛河驚變「油浸牛河」

近日有網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」內分享帖文，指日前在天水圍一間茶餐廳買乾炒牛河外賣後，發現盒內油量超多，事主感歎「油浸牛河」一試難忘，更笑言「呢擔油夠我煮幾日餸」。👇👇👇按圖放大看兜乾炒牛河有幾多油！網民留言笑要配一種「配料」一起吃👇👇👇

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乾炒牛河非最肥？最邪惡那碟熱量約6碗飯

河粉要落油炒才不黏鑊，脂肪含量和熱量一定高，但其實乾炒牛河並非炒粉麵款式中最肥膩的一款。根據食物安全中心過往就炒粉麵的營養調查，發現普遍炒麵比炒河更高脂兼高卡！

最邪惡的一款粉麵脂肪總含量比牛河多2.5倍，而熱量方面，若以650克一碟去計算，熱量高達1500卡路里，相等於5.7碗白飯！👇👇👇干燒伊麵只排第3？按圖看15款茶餐廳常見炒粉麵熱量TOP 15👇👇👇

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🍜同場加映1：米線配餸熱量排行榜🍜

米線抵食配料多，同一價錢可以有不同選擇，不過部分配料暗藏致肥陷阱！👇👇👇豬肉比豬膶更高卡？按圖看營養師分享熱量排行榜👇👇👇

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🌄同場加映2：西貢郊遊好去處🌄

不想變肥不如襯假日行山做運動？西貢有不少易行的路徑兼有美景欣賞！有條上落高度不足100米，連小朋友也行到。👇👇👇隱世外國風情小村落在哪兒？按圖看其中2條路線資料👇👇👇

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