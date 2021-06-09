大嶼山行山｜石壁水塘起步行鳳凰徑九段　平緩易行賞絕美海岸風光

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從石壁水塘出發，沿馬路走到紅十字會石壁營。沿旁邊的林陰小徑上行到石欖洲營地，環石門山山脊到籮箕灣營地，最後沿引水道到水口。此段時而走在暴露的山脊上，面向廣闊的港灣，時而進入林陰道，尚算易走。末段從山腰下行到籮箕灣，再走上石級到引水道也可輕鬆應付。

長度：6.5公里　時間：2小時

按圖即睇鳳凰徑第九段導賞點、交通資料與沿路靚景👇👇👇

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鳳凰徑第九段：石壁水塘＞水口

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