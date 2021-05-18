日落好去處4大推介　港版邁亞密椰林樹影　銅鑼灣鬧市都有打卡位

撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-05-18 15:06

最近的天氣好到每天的日落都像藝術品一樣，網民都忍不住分享一張又一張美麗的日落相。《香港01》旅遊記者整理4個近期最人氣的賞日落景點，即使不為打卡去都可以欣賞大大個鹹蛋黃。

夏天的夕陽零舍美麗，落日餘暉把天空染成橙紅一片，大家絕對要把握這些黃金時間去欣賞！本港夏季的日落時間接近下午7時，而市區和近郊都有多個打卡賞日落靚位，點擊圖片睇睇最近4個大熱日落景點 👇👇

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日落好去處之一的馬草壟附近亦有不少假日好去處，最適合安排一次輕鬆的單車之旅。記者建議大家由上水出發，途徑大水管、梧桐河鳳眼藍等打卡，最後經有著台中田園風光般的料壆村，終點到馬草壟欣賞日落。想知完整行程路線及打卡位，點擊圖片睇睇5大食玩推介 👇👇

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🌺🌺🌺 同場加映：鳳凰木盛放4個賞花好去處 大埔廣福橋景夠詩意 維園40棵最震撼 🌺🌺🌺

鳳凰木的花期集中在5月至6月，而5月下旬至6月上旬花開得最燦爛。市區各處雖然都種有鳳凰木，但大多一棵起兩棵止，想在欣賞鳳凰木最佳觀賞地點打卡，可以點擊圖片睇睇4個賞鳳凰木好去處 👇👇

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