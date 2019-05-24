【大嶼山半日遊】臨海隱世藍染工作坊　親手紮染型格布袋小物

這篇要推薦的是白熊覺得很適合情侶或閏蜜的假日行程。不僅可以避開假日到處旺旺的人潮，也可以一同感受本地創作的樂趣。 特別要注意的是：藍染工作坊行程需要事先上網預訂 （下文會提及），及因季節關係閉坊。當天最好準時出發，因為染布過程每人需時不同，或會因此延遲。有看到白熊旁的「藍染」作品嗎？那就是今天最重要的行程。

藍染工作坊體驗（白熊紳士咖啡廳提供）

行程重點：自己動手染天然藍布製品→半晝漫遊大澳

上午：東涌站（新大嶼山巴士11、11A、23號）沙咀站（染坊主人接送）工坊

下午：工坊 （染坊主人接送）→沙咀站 （新大嶼山巴士 11、11A、23號 ）往大澳→東涌站

收費：請參照工坊官網，約由$200至$1000 不等

藍染.工作坊簡介：

話說白熊一直想買個藍色布袋，但市面上的袋帶子和顏色總是差了那麼一點點，看見款式比較好的卻又賣得很貴。結果把心一橫，決定我自己動手去染一個，順道體驗一下染布過程！在GOOGLE搜尋 「香港 藍染」 就出現了這間：Indigo 11.5片藍造

+ 11 + 10 + 9

片藍造是香港第一家藍染工房。主人MAX曾從事燈光及廣告攝影工作，後到台灣深造染藝四個月。MAX 持有由台灣國立工藝研究所藍染系的藍染基礎人材課程證書（MAX補充：這課程已經沒有再開課）染布課程是以廣東話教學，用上天然染料，戶外染坊及有愛狗AKI 一隻。

藍染行程誌：

首先一大早來到東涌，人海湧湧。尤其是港珠澳大橋開放後，東薈城己經成為淪陷之城，所以速速乘車離開。在擁有360°C全海景的沙咀懲教所下車。致電MAX，就會有架白色七人車徐徐駛至，載客人到海邊的染坊去。同行的除了我們外，還有另一對年青情侶（應該是）。一下車就有隻黑狗狗急步相迎。原來以為狗狗就是「AKI」（MAX的愛犬）但原來是鄰居的狗。不過AKI稍後就會出場，一整天陪着我們。

主染坊在後面，我們先到主室放下行囊。室內濃厚的文藝氣息快要令我們窒息，那隻拿相機的手快要按捺不住，把全屋拍一遍。未上色的布品就簡單的掛在牆上，可以隨便看決定稍後拿什麼來動手。室內的長木桌上有很多分類好的藍染工具和書籍，時間有限當然是不需要硬背。但書裡的圖都很有趣，介紹了不同的天然植物的圖片和染料的關係。

接下來就是 MAX 開始介紹片藍造的起始，工房的背景和一些關於染布的技巧。因為白熊早上未睡醒，有很多資料想起可能會有錯，請別介意（歡迎更正）：

Indigo 的名稱來自一種植物，「Indigofera tinctoria」，木藍。在 2003沙士期間一度大熱的中藥「板藍根」，其實是馬藍或菘藍的根。其莖和葉即可成為藍色染料。植物看上去是綠色的（因為葉綠素），但加石灰／酒／鹼性溶液，再經氧化後就會變成藍色。工房打算種植自家的藍草，現時以印度／台灣入口的藍草液／磚為主材。當然不想上課的，發呆也沒有人會罵你，把精神用來專心選自己愛的白布品吧。

那到底如何才染到想要的布品藍染花紋呢？最簡單的想法是：把想留白的部份與藍色染液分隔，然後其他部份都丟進染缸去接觸藍染液。而MAX教的分隔方法是傳統「紮染」：用夾子或木條阻隔染液。只要紮對位置就可以簡單弄出 波點／對稱／橫條等等的圖案。邏輯很簡單，但MAX給我們的一小時自由時間，如風般逝去。要想圖案位置和動手紮都是很費腦筋的活動，但不妨到工坊的 官方IG去參考一下其他參加者的成品。

+ 2

紮好就拿到後面的染坊去囉！六個大木桶有序的放在中間，兩旁有數間小紅磚房。外面空間有一片小水泥地，架起了晾衣架，來晾起待會未乾透的手作。之後便開始染，要將整個布品全放到染缸之內。難度在於：要一邊用手去感受布品，翻開并擦拭一些摺疊的位置，讓染液能滲到布料之間。

染布後要拿出放到木篩上風乾氧化，循環 8 到 10次，視乎想要染的色深。MAX 也提到頭兩次的染色很重要，決定了整件成品的色彩均勻度。小插曲是白熊穿了一條全白的布褲去染坊，如下：

MAX不經意的說了句：「好想染埋你－條－褲。」留手呀大哥！不過白褲最後也濺到了不少染液，算是免費染多了一件吧…（白熊紳士咖啡廳提供）

MAX不經意的說了句：「好想染埋你－條－褲。」留手呀大哥！不過白褲最後也濺到了不少染液，算是免費染多了一件。天然染液是可以用水洗走的，但隨浸染次數，顏色會持續不同時間。完成循環後，MAX會把袋子放到水桶去過水，好奇問了：原來桶子裡的只是普通涼水。

白熊和白熊妹的小背袋就用夾子夾在繩上風乾。海邊的風很舒服，而且手空下來，就可以去玩弄躺在染坊空地外的AKI。另外的情侶染了門簾和布袋子，波浪花紋和漸層也很吸引。當然少不了最後來張全人狗合照圖。

+ 4 + 3 + 2

製品最後會貼上一塊「工坊自家貼紙」（有多種款，免費選）和膠袋讓你拿回家。貼中間感覺最專業，AKI 那張也很可愛。大概是下午兩時多離開工坊，下午將會去到大澳用餐，探探這個魚鮮咸香滿溢的古風老漁村。

【本文獲「白熊紳士咖啡廳」授權轉載。】