砂糖結塊不是因為潮濕？日本節目教兩招輕鬆還原砂糖／鹽變回粒粒

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就算是沒有下廚經驗的朋友，相信都有曾經見過砂糖和鹽在容器內結塊，變到「一嚿嚿」極難用！不過，千萬不要以為調味料結塊原因統統都是因為受潮所致。早前，有日本節目請來專家分享，原來砂糖結塊原因與潮濕無關，又教大家用一招簡單還原變回粒粒分明！

如果見到砂糖和鹽結塊時，你會怎樣做？相信很多人都會直接用匙羹輕輕篤散，然後才撈起使用，不過這個方法始終都治標不治本，每天如是也相當麻煩！早前，日本富士電視台節目《ノンストップ！》就教大家用兩個方法，簡單將砂糖和鹽還原粒粒分明的完美狀態！

《ノンストップ！》節目截圖

在解決結塊問題之前，先要了解結塊的原因。很多人以為砂糖結塊是因為受潮所致，不過原來事實正好相反？👇👇👇即按下圖看解答及兩招輕鬆還原結塊的砂糖和鹽粒👇👇👇

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