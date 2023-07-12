沖即溶咖啡馬上加滿整杯熱水原來做錯？日本咖啡達人教3招更好飲

掌握3招，都可以沖出媲美咖啡店的高級滋味！即溶咖啡，即沖即飲，是懶人的最佳選擇，為貪方便，寧願犧牲味道追求，但求攝取咖啡因而已。日本咖啡達人話你知，即溶咖啡味道其實唔差！



（ANNNews@YouTube）

相信很多人沖泡即溶咖啡時，都不知究竟要放幾多咖啡粉才是正確做法，除了要掌握好咖啡粉和熱水的黃金比例，原來加熱水也有技巧，落咖啡粉後不應該馬上加滿整杯熱水！日本朝日電視台新聞節目早前請來咖啡專家岩崎泰三，傳授沖泡即溶咖啡的三個必學秘訣！👇👇

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知多啲：日本DAISO抵買推介Top 15

日本MBS電視台節目《サタデープラス》請來「Daiso迷」資歷長達20年的知名主婦臼井愛美，推介Daiso必買500円商品TOP 15，包括設計實用的家居雜貨，還有性價比高的小型家電、露營用品等都一應俱全，有部分款式坊間售價為2,000日圓，而在Daiso卻只要500日圓即可入手！下次不妨在香港$12店仔細尋寶，可能會有新發現！

（《サタデープラス》節目截圖）

按圖看日本主婦DAISO必買推介TOP 15👇👇👇

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第10位的晾衣架具備一個貼心設計，省時又方便！即睇全文介紹：日本DAISO抵買推介Top 15 露營必備兩大好物 晾衣夾設計超貼心