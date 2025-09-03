天文台料周四1區37度　開冷氣馬上調低溫度大錯！1招速降溫

天文台｜開冷氣｜家居知識｜受高空反氣旋影響，天文台預料未來兩三日本港天氣持續酷熱，其中周四（10日）分區氣溫高達攝氏37度。天文台又指出，本周後期在南海中北部至呂宋附近的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會移向廣東西部沿岸及海南島一帶。



遇上炎熱天氣，不少人會選擇馬上開大冷氣，希望快點降溫。然而，這樣做原來不單沒有效果，更會令耗電量上升。有日本電視節目教做一個步驟，可令室溫在2分鐘內即快速下降，而且慳電更環保。



天文台料酷熱天氣維持至周六 分區氣溫達37度

天文台今早（3日）發出酷熱天氣警告，提醒市民補充足夠水分，並預料未來兩三天受高空反氣旋影響，廣東沿岸會持續酷熱。天文台的分區預測顯示，明日下午2時上水氣溫料達37度。

天文台料明日（4日）下午2時上水氣溫達37度。（天文台官網截圖）

又打風？｜周日風力達6級

天文台又指，本周後期在南海中北部至呂宋附近的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，周日（7日）及下周一（8日）離岸及高地風力最高可達6級，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會移向廣東西部沿岸及海南島一帶。此外，現時位於琉球群島以東海域的熱帶氣旋會在未來兩三日大致移向日本南部。

周日（7日）及下周一（8日）離岸及高地風力最高可達6級。

面對炎熱天氣，不少人會選擇開冷氣消暑，但怎樣才能令冷氣機更快變涼？

日本綜藝節目《日本人の3割しか知らないこと 》曾進行實測，顯示原來冷氣機遙控器上顯示的溫度愈低，不代表降溫馬上會發生。原來，只要在開冷氣時調整一個功能，就可以達到快速降溫的效果，同時為家居慳電！另一方面，有人會選擇開風扇睡覺，但是有日本醫生指出，睡覺時千萬不要將風扇對著自己，否則只會愈睡愈累？

《日本人の3割しか知らないこと 》節目截圖

即睇日本節目教一招開冷氣快速降溫絕招👇👇👇

知多啲：手提風扇用錯消暑變中暑？日本醫生教一招體溫即降6°C

天氣炎熱，隨身帶著一部迷你風扇已經是離開「冷氣房」時的指定動作！不過，不知大家有沒有試過用這類「消暑神器」時，迎面吹出來的風不但無法為身體降溫，反而會愈吹愈熱！早前，有日本醫生指在超過攝氏35度或以上的高溫天氣下吹風扇，就像在太陽底下吹風筒一樣，隨時消暑變中暑！夏天想正確消暑，又有甚麼方法可以極速降溫？怕熱人士必睇一招吹風扇體溫秒降6°C👇👇

不過使用這個方法時，必需注意一件事，否則容易帶來反效果？即睇全文：手提風扇有技巧！日本醫生教一招體溫即降6°C 用錯消暑變中暑？

(全文完)