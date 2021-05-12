撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-12 16:03

天文台5月12日發出今年首個酷熱天氣警告，多區天氣炎熱，陽光超猛烈！踏入夏季，是時候做好防曬，保護嫩滑皮膚！早前，日本節目請來凍齡美容師傳授3個美白防曬貼士，令記者震驚的是，原來夜晚玩手機，是令皮膚變黑的元兇！

（《ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～》節目截圖）

日本綜藝節目《ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～》早前請來有「奇蹟的44歲」之稱的美容專家石井美保，教你在炎炎夏日如何保護皮膚免受紫外線傷害！除了使用適當的防曬產品，還要由飲食和生活習慣入手，更有最新研究指出夜晚玩手機更容易曬黑皮膚？

（《ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～》節目截圖）

👇👇即按下圖睇日本美容師3招夏日防曬貼士👇👇

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