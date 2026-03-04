潮濕｜回南天｜潮濕天氣下，洗完衣服只能選擇在室內晾乾，但又容易產生噏味，非常惱人。有日本節目請來洗衣專家，教5招室內晾衣速乾技巧，連去旅行酒店都適用，當中更發現放窗邊晾是致命傷！



潮濕天氣下室內晾衣容易產生「噏味」。（《ZIP！》節目截圖）

天氣潮濕多雨，想晾乾衣服都變得不容易。日本電視台節目《ZIP！》曾請來經營乾洗店、專門清洗舞台服裝和國際知名藝人衣物的洗衣專家「洗衣三兄弟」（洗濯ブラザーズ），教大家在雨季晾衣的速乾技巧。

日本電視台節目曾請來專家「洗衣三兄弟」教大家在雨季晾衣的速乾技巧。（《ZIP！》節目截圖）

潮濕回南天｜專家建議：晾乾時間控制在5個小時以內

下雨天特別容易弄濕身上的衣物，連同剛剛洗好未乾透的衫褲，專家建議晾乾時間最好控制在5個小時以內，否則就會容易產生細菌，也是散發難聞「噏味」的成因。究竟在室內晾衣有甚麼要注意？放近窗邊不代表空氣會更加流通、衣物更快乾？

衣服為什麼有「噏味」？

想解決問題，先要搞清楚室內晾衣有「噏味」的成因。專家解釋，原來是來自一種叫做莫拉氏菌的桿菌。由於室內環境溫度高、濕度高，以及殘留人體的皮脂污垢，加上潮濕天氣，容易讓這種細菌大量繁殖。想要避免這種細菌滋生，以下5招必學！

潮濕回南天衣服速乾方法

【1】勿將身上的濕衣服與待洗衣物放在一起

下雨天特別容易弄濕衣服，此時你會如何處理？不少人把身上的濕衣服換下來後，都會直接將髒衣服與待洗衣物放在一起。不過，這個做法會令其他衣物變濕，也更容易出現臭味。

如果未能馬上清洗衣服，應該先將它晾起吹乾。而且把乾濕衣物分類，更有效防止莫拉氏菌滋生。另外，記得放入洗衣機前，要先將衣服內外反轉，才能徹底洗淨衣服底面沾上的細菌和人體皮脂污垢。

【2】浴室是最佳晾衣地點

專家指出，要防止衣物散發「噏味」，濕衣服最好在5小時內乾透。建議可以將濕衣服放置在浴室晾乾，因為浴室的空間比較狹窄，打開抽氣扇之後，更容易控制濕度，從而加快乾衣速度。配合循環扇和抽濕機輔助，效果會更加顯著！

【3】切勿放太近窗戶及地面

除浴室外，第二個推薦的地方則是客廳。不過要留意，很多人以為放在窗邊衣物會更快乾，但是專家指原來太近窗戶，空氣反而會更加不流通！衣物甚至會出現「半乾半濕」的狀態！所以最好將衣物放在空氣比較流通的客廳中央位置。

要留意濕氣會由上而下流動，因此愈接近地面，濕氣積聚得愈多。因此，將衣物掛得愈高就愈容易乾透！可以的話，用工具將衣物掛在門樑上，或使用可伸縮的晾衣架都可以幫到手！

【4】撐開衣服布料 增加接觸空氣的面積

衣物之中，T-shirt布料容易因為無法通風而難以完全乾透。專家教路，遇到這個情況，最重要撐開衣服的布料，增加衣物接觸空氣的面積，例如使用比較闊身的衣架。或者將衣架向內拗再掛衣，避免讓衣物黏在一起。

【5】用膠樽自製「乾衣神器」

專家還教大家可以用膠樽自製「乾衣神器」。壓扁衣架兩端，然後分別套上膠樽，以幫助增加布料接觸空氣的面積，就算是最難乾腋下都可以快速乾透。下雨天遇上在乾衣方面有疑難的話，不妨一試！

（全文完）