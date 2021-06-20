撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-20 06:30

暑假快到，可以趁好天氣去踩單車，親子玩樂一番。《香港01》旅遊頻道記者推介以下6條路線，有安全空曠的地點，小朋友由不懂教到懂；亦有進階及需要更多技巧的兒童挑戰路線。而且全部路線都有靚景，可以當作親子本地旅行打卡留念。 （下列路線資訊以發稿日為準，請留意政府最新道路改動消息）

🚲初學試踩路線🚲

【1】西九文化區路線——尋隱世千本鳥居

西九文化區出名有個野餐大草地和無敵維港靚景，這裡同時非常方便踩單車。可以租借共享單車「悠遊西九」服務，有齊成人、兒童及家庭單車選擇。在海傍踩得累，還有高質小食亭，還有個港版「伏見稻荷大社千本鳥居」！

路線：悠遊西九單車服務處＞西九龍海濱長廊＞美食亭＞鳥居展亭＞單車服務處

👇👇👇想知道單車租借費用？按圖看「西九路線」交通方法及美食推介👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

【2】迪欣湖路線——白屋湖景渡假勝地

香港迪士尼渡假區內的迪欣湖活動中心也是個租車好去處，有單車、家庭式單車及水上單車租借，還有洗手間及便利店，補給尚算方便。初學者可以環繞湖畔踏單車，十分安全，踩熟湖旁小徑，還可以試沿單車徑踩去遊覽渡假區內的酒店。

路線：迪欣湖＞渡假區單車徑＞迪士尼酒店＞迪士尼碼頭＞迪欣湖

需時：約一小時

👇🚴👇有神秘「天空之鏡」！按圖看「迪欣湖路線」及打卡位靚相👇🚴👇

🚲進階中級路線🚲

【3】小瀝源路線——好玩歷奇單車場

馬鞍山有個好玩的歷奇單車場，可以讓小朋友練練單車技術！由大水坑租車處出發南走，沿單車徑可踩到石門方向，到達小瀝源的歷奇單車場。這是全港唯一一個歷奇單車場，內裡有好玩又安全的特色路段設計，不妨體驗一下這種挑戰。

路線：大水坑＞石門＞歷奇單車場＞小瀝源遊樂場＞城門河海濱花園＞車公廟＞大圍

需時：約一至兩小時

👇🚴👇歷奇單車場有幾好玩？按圖看「小瀝源路線」走法及靚相👇🚴👇

+ 3 + 3 + 3

【4】將軍澳路線——單車穿梭城市賞花

將軍澳區內的單車徑規劃得比較好，可以在單車館公園租車後，帶已經掌握踩單車技術的小朋友，體驗騎車沿單車徑穿梭城市，欣賞四季的靚花、海濱美景等。留意部分路段需要下車推過馬路。

路線：香港單車館公園＞寶康公園＞坑口文曲里公園＞海濱長廊＞單車館公園

需時：約一至兩小時

👇🚴👇紅葉、櫻花等四季特別景色在哪裡看到？按圖看「將軍澳路線」及打卡位靚相👇🚴👇

+ 4 + 4 + 4

🚲兒童耐力挑戰路線🚲

【5】沙田路線——長途經典路線

由大圍踩至大美督是最經典的單車路線之一，動輒要踩三小時以上！親子去踩的話，可以簡單一點，在沙田公園出發，經過科學園踩到大埔海濱公園，中途有上落斜，而且路程長，已經是對小朋友一大挑戰。

路線：沙田公園＞沙田科學園＞大埔海濱公園＞

需時：約兩小時

👇🚴👇按圖看「沙田路線」走法及打卡位靚相👇🚴👇

【6】屯赤路線——浩和街偽沖繩旅行

貴為近月最熱門打卡點之一，屯赤隧道上建有廣闊草披，和充滿熱帶氣氛的椰樹，感覺就如去了沖繩、邁阿密等地旅行。推介由湖山單車公園出發，經過蝴蝶灣公園外的單車徑，踩到屯赤隧道浩和街。需然路線不算很長，卻要在浩和街一般車道上踩，必須小心私家車等車輛駛過。

路線：湖山單車公園＞屯赤隧道＞蝴蝶灣公園＞湖山單車公園

需時：約一至兩小時

👇🚴👇如何踩往椰樹靚景位？按圖看「屯赤路線」打卡位及靚相👇🚴👇

+ 9 + 9 + 9

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