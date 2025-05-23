雞蛋仔13推介｜芝麻肉鬆／炭燒／雙皮奶雞蛋仔　發哥幫襯過這2間

雞蛋仔10間推介｜雞蛋仔是香港的特色美食之一！逛街時買上一底雞蛋仔，可以搣下搣下逐粒食，也可與朋友分享一齊食。除了最傳統的原味雞蛋仔，市面上不少小食店都推出創新口味，例如雙皮奶雞蛋仔、芝麻肉鬆、蘋果、開心果，更可以加入各式餡料或配上雪糕及醬料，邪惡度大增！下文整合全港13間必食雞蛋仔小店的特色和地址，即刻去食！



雞蛋仔是香港的特色美食之一！（圖片授權：Instagram@yellowfoodfever）

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雞蛋仔推介【1】THE CAPTAIN'S FISH & CHIP BAR——雙皮奶雞蛋仔

餐廳主打傳統英式炸魚薯條，同時也提供多款特色炸物，例如日本原宿長薯條、湛江牛肉串、日式手工六吋長雞軟骨棒、豬肉、鮮蘑菇和芝士串等。除此之外，還有原味雞蛋仔（$25）和朱古力雞蛋仔（$25），最具特色更是最近大熱的招牌雙皮奶雞蛋仔（$45），外皮酥脆，內餡非常Creamy！有滑嫩又軟糯的口感！

THE CAPTAIN'S FISH & CHIP BAR

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE G樓G014號舖



雞蛋仔推介【2】Eggcellent 852——雙重開心果雞蛋仔

「Eggcellent 852」是以雞蛋為主題的港式小食店，更以創意雞蛋仔和格仔餅而聞名！招牌雞蛋仔有豬柳蛋雞蛋仔和Pizza雞蛋仔，結合了港式街頭小食和西式風味的口感。此外，雙重開心果雞蛋仔也是人氣之選，用料十足，開心果醬濃郁，口感非常豐富！雞蛋仔價錢範圍在$20至$49。

Eggcellent 852

地址：元朗金輝徑33-41號金禧樓地下3號舖



雞蛋仔推介【3】利強記北角雞蛋仔——人氣金黃原味雞蛋仔

北角起家的利強記雞蛋仔1991年起開業，主打原味雞蛋仔，更於2016及2017年曾獲《米芝蓮香港及澳門指南》街頭小食推介。利強記出品的雞蛋仔每一底都烘至金黃色，外層脆薄，咬落鬆軟而且蛋香味濃郁！不少名人都幫襯過，例如蔡瀾、林子祥、周潤發、蘇施黃、陳豪、黎耀祥等。

圖片授權：Instagram@amanda.eat

利強記北角雞蛋仔

地址：

北角英皇道492號

尖沙咀彌敦道178號地下

將軍澳港鐵寶琳站POA 11號舖



雞蛋仔推介【4】低調高手大街小食 —— 招牌雞蛋仔發哥都食過

雖然店家名為「低調」，但人氣非常高，經常大排長龍，深受港人和遊客喜愛，連周潤發、陳奕迅、謝霆鋒等明星都光顧過！店家主打港式小食雞蛋仔和格仔餅，有原味、鹹蛋黃、朱古力、蘋果和辣肉腸，雞蛋仔「外脆內Q」，粒粒脆卜卜！

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低調高手大街小食

地址：

筲箕灣東大街76A號B3號舖地下

銅鑼灣信德街1-7號A舖

將軍澳寶琳新都城中心2期UG036 UNY店內TKO016號舖

赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓(禁區)離港層6樓近40-80號登機閘口



雞蛋仔推介【5】嘉發小食——自製花生碎、粉漿／開心果雞蛋仔

「嘉發小食」是元朗區一家非常受歡迎的街頭小食店，以多樣化且創新口味的雞蛋仔和格仔餅而聞名，深受街坊和學生喜愛！ 除了原味，更有不少新奇口味，例如開心果雞蛋仔，是使用了意大利100%純開心果醬及開心果碎！還有芝士豬柳蛋雞蛋仔、抹茶麻糬雞蛋仔、川寧伯爵茶麻糬雞蛋仔、黃金鹹蛋黃雞蛋仔、意式咖啡味雞蛋仔、粒粒朱古力雞蛋仔等。

店家在用料上也十分講究，例如自家炒製花生碎，雞蛋仔粉漿也是自家調製，烘烤後會用風筒吹乾冷卻，保持外皮脆口，絕對值得一試！

嘉發小食

地址：元朗教育路3-7號富好大廈地下9號舖



雞蛋仔推介【6】Ice Puff —— 創新口味配麥精雪糕

位於旺中內的小店Ice Puff，有多款創口味的雞蛋仔，包括阿華田脆脆、洋蔥鹹牛肉、意大利黑松露、比利時70%黑朱古力雞蛋仔、黑松露雞蛋仔等！想試試新食法，更可加配麻糬或流心蜂蜜，外層再配上獨特口味雪糕如麥精、好立克等！除了雞蛋仔，店家的招牌菜更是超厚底格仔餅，厚度比一般格仔餅厚2倍，口感更豐富，被形容為「超空氣感蛋糕體」。

圖片來源：Ice Puff

Ice Puff



地址：旺角彌敦道688號旺角中心一期1樓F51舖



雞蛋仔推介【7】豬隊友 —— 抹茶朱古力／芝麻肉鬆 新奇口味多多

想試新奇口味雞蛋仔的朋友，一定要留意這間「豬隊友」小食店！各式口味包括，抹茶朱古力、芝麻肉鬆、雙重檸檬、黑糖麻糬等等。而且還會推出期間限定特別新品，想知今期最新口味，可以留意豬隊友ig！

香蕉朱古力雞蛋仔（ig@shop__mandy）

豬隊友

地址：

觀塘通明街3號興達大廈3B舖

尖沙咀加拿分道12號地舖

荃灣鱟地坊74號天保大樓地下F2號舖



雞蛋仔推介【8】紅磡雞蛋仔 —— 老字號三色漸變雞蛋仔

紅磡雞蛋仔在當地開業超過40年，而且價格親民，是不少街坊從小吃到大的回憶。於2023年更入選米芝蓮推介的街頭小食店，榮獲金獎。雞蛋仔即叫即製，最特別是三色漸變朱古力原味抹茶口味，賣相非常適合打卡。一底包含三種味道，一次過滿足你3個願望！朱古力味部分有半融朱古力粒，而抹茶味部分就有淡淡茶味甘香。

圖片授權：Instagram@mm.foodairy

紅磡雞蛋仔



地址：紅磡大沽街寶利閣2號舖



雞蛋仔推介【9】大澳炭燒雞蛋仔 —— 明火炭燒加倍香脆

假日去大澳必試最出名的掃街美食！其中「大澳華記香脆雞旦仔」的炭燒雞蛋仔獲不少網民推介，更有人專程入大澳排隊買！店內唯一供應的招牌炭燒雞蛋仔，用明火炭燒的雞蛋仔口感比機製更加香脆，粒粒飽滿，外脆內軟！因為小檔只有一人一爐，假日繁忙時間或要排隊，不過不少網民話排隊等都值得！

（圖片授權：Instagram@yellowfoodfever）

大澳華記香脆雞旦仔



地址：大澳石仔埗街121號地下



雞蛋仔推介【10】媽咪雞蛋仔 —— 米芝蓮推介人氣店

曾榮獲米之蓮推薦的媽咪雞蛋仔，全港分店超過20間！雞蛋仔口味亦超過20款，當中最受歡迎的就是招牌粒粒朱古力雞蛋仔，每粒雞蛋仔入面都有朱古力粒，半溶朱古力略帶流心效果，香味濃郁而且口感煙韌。。

圖片授權：Instagram@ccrreami

媽咪雞蛋仔

地址：

（九龍區）

佐敦廟街219號地下

尖沙咀梳士巴利道天星碼頭地下KP-13, 29&30舖

尖沙咀東科學館道14號扡鋪

紅磡船澳街99號黃埔新邨地下1A15舖

九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期地下G284號舖



（港島區）

中環皇后大道中93號中環街市2樓242B舖

上環文咸東街32號地舖

馬寶道28號華匯中心地舖

灣仔軒尼詩道130號修頓中心地下D3號舖

黃竹坑海洋公園海濱樂園香港老大街

銅鑼灣渣甸街36號地下5號舖



（新界區）

荃灣青山道荃灣段289-301號昌華大廈地下16A號舖

元朗教育路1號千色廣場地下21號舖

屯門屯隆街2號屯門時代廣場北翼3樓38號舖

天水圍天恩路12-18號+WOO嘉湖一期地下G58C號舖

元朗朗樂路1號元點1樓B115號舖

大圍美田路16號富嘉花園地下19B號舖

粉嶺粉嶺車站路18號粉嶺名都商場2樓59A號舖

沙田港鐵沙田站SHT 38號舖



雞蛋仔推介【11】629雞蛋仔 —— 足料新派雞蛋仔

位於新蒲崗的人氣雞蛋仔小店，原味以外亦有綠茶、烏龍茶、咖啡、錫蘭紅茶，以及加入糖漬橙皮、紫薯、香芋或紅莓等特色口味！全部都即叫即製，每底雞蛋仔都飽滿又足料！

圖片來源：629雞蛋仔

629雞蛋仔



地址：新蒲崗康強街28號康景商場地下28J舖



雞蛋仔推介【12】恆發雞蛋仔 —— 爆餡新鮮夾心雞蛋仔

恆發雞蛋仔主打以新鮮餡料作為雞蛋仔夾心，人氣口味有芋泥、紅豆泥、南瓜泥、紫薯泥、榴槤肉箋，每一底都落足餡料，即叫即製！咬落粒粒都爆餡足料，而且與蛋漿口感非常夾!

恆發雞蛋仔



地址：九龍城衙前圍道64號曉逸軒地下1號舖



雞蛋仔推介【13】摩芽雞蛋仔 —— 招牌星星雞蛋仔

摩芽雞蛋仔的招牌星星朱古力雞蛋仔，每粒雞蛋仔都加入蜜糖星星脆米，令到口感更有層次，而且賣相特別，打卡一流！

圖片授權：Instagram@couplefoodiehk

摩芽雞蛋仔



地址：太子汝州街17號地舖



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