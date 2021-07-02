撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-07-02 12:55

【酒店熱話 / Staycation熱話】近日有網民在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」中詢問，想知道位於尖沙咀的金域假日酒店提供的沐浴露是哪個牌子，指因為朋友盛讚沐浴露的香味，想買來送給朋友，留言卻引出了一位港女網民，誠實地分享自己會用水樽「唧走晒佢哋（沐浴露）拎走」，隨即被其他網民圍攻，指「Cheap到爆！」

該名港女上載了一張圖片，相中可見有兩個維他瓶裝水樽，裝滿了潤膚液及沐浴露，非常誇張，因此引來大批網民圍插，怒批「好cheap」、「好肉酸」！不過不久之後她便刪除照片及部分留言，然而有網民早已截圖留底。想知網民有咩「mean爆」睇法，立即按圖睇睇🙄👇👇

😲同場加映1：酒店房間8件物品你有冇用錯？😲

Staycation熱潮不斷，幾乎人人都會與另一半或好友住酒店玩個兩天一夜，放鬆心情。但房內各樣物品的用途你又知道嗎？床尾巾其實不是裝飾品？原來酒店放4個枕頭背後有貼心原因？立即按圖睇睇8樣酒店物品的實際用途😲👇👇

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👻同場加映2：Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼👻

最近有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，因為打算帶小朋友到酒店Staycation，想避開特別猛鬼的酒店，因此詢問網民到底哪間酒店會出現比較多靈異事件。有網民貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼。按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

有酒店員工強調睡前切勿做一件事！想知係咩，立即觀看全文👉👉👉Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼 員工：呢個房號最邪住親都出事