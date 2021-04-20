撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-04-20 16:11

陽光猛烈的夏天即將來到，而今年依然要與口罩相伴，但如果你以為戴了口罩有一層遮掩就不用塗防曬用品，就大錯特錯！根據韓國皮膚科專家指出，分分鐘比不帶口罩更容易曬黑！另外專家亦提到原來KF94口罩和外科口罩阻擋紫外線的能力原來有頗大差別，各位女生如果想好好保護皮膚，預防色素沉澱及加速皮膚老化，一定要看看專家醒你的夏天戴口罩5個貼士！

識戴一定好似姜濤咁醒，戴黑色口罩，雖然吸熱，但能非常有效阻擋紫外線。（資料圖片）

白色口罩是最常見的口罩顏色之一，家中必定有不少存貨，但大家有否發覺過去一年多，面部皮膚好像變得愈來愈黑？原來與口罩顏色有關！想知是甚麼原因，立即按圖睇睇夏天戴口罩5大貼士😷☀👇

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😍同場加映1：10大話題人氣口罩推介😍

人氣男團MIRROR出席ViuTV頒獎禮上台領獎時戴的港產口罩成為網民焦點，不少人都搶著要買姜濤同款！究竟他們戴的是哪款口罩？就等記者為你解答！本文亦精選了近期10款話題口罩，包括Pasion、Protector、MaskOn、Maskology等。最平一個$2有找，立即按圖睇睇10大人氣口罩推介🤩😍👇

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😍同場加映2：2021年12星座幸運色 塔羅師教揀增運口罩抗水逆😍

塔羅占卜師Jessica分析了2021年12星座的事業運、愛情運和財運，同時亦給予了問題解決的方向及建議，再配合幸運顏色，增強運勢。記者為大家嚴選了相應的口罩款式，就算遭遇水逆都不怕！按圖看12星座開運顏色口罩👇👇👇

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**星座命理只供參考之用，內容由塔羅占卜師Jessica授權刊登**

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