撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-07-07 16:50

【Staycation｜香港酒店優惠】精選近期10間酒店Staycation超抵優惠，包括文華東方酒店、四季酒店、Hyatt Centric、Grand Hyatt、The Upper House、JW萬豪、東隅酒店、康得思酒店、8度海逸酒店及富豪九龍酒店，最平人均$147就住到！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】文華東方酒店—— 包自助晚餐、下午茶等3餐

酒店推出超抵優惠，入住一晚包快船廊海鮮自助晚餐，任食波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、時令生蠔、面包蟹、鮑魚等冰鎮海鮮，還有自家手工製雪糕、1963芝士芝士餅、自家文華朱古力等甜品。如果不想吃太飽，可以選擇海鮮拼盤連牛柳鵝肝3道菜晚餐。套票同時包人氣下午茶及早餐，歎足3餐超正！

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【2】君悅酒店 —— 送$1000餐飲消費或下午茶或自助餐

Grand Hyatt一向獲得一眾Staycation迷的好評，酒店最近推出夏日住宿優惠，入住一晚包早餐，還可以在7項禮遇中選擇一項，包括送$1000餐飲或水療消費額、茶園或咖啡廳下午茶、自助餐等。

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君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2588 1234

【3】四季酒店 —— 送$800消費額歎米芝蓮中菜

酒店推出夏日Staycation套票，入住全新裝修的客房之餘，還可以歎早餐，同時獲贈$800消費額，適用於米芝蓮中菜廳龍景軒、The Lounge或客房餐飲服務。酒店的無邊際泳池坐擁一大片維港海景，不妨順便打個卡！

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【4】維港凱悅尚萃酒店 —— 日本主題Flycation

酒店推出Flycation住宿計劃，可在Hong Kong Express登記櫃枱領取登機證、在登機閘口打卡，還會乘坐飛機，透過玩遊戲贏取旅遊禮劵、日本酒店住宿、手信等。之後入住酒店時可獲贈草本護膚品品牌belif保濕護膚品、日清湖池屋美食包等。套票包The Farmhouse咖啡廳自助早餐及地中海美食主題自助晚餐，任食全條鹽烤鱸魚、香煎鴨肝伴香梨醬配烤牛油麵包等美食。

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維港凱悅尚萃酒店 地址： 北角北角邨里1號 電話： 3762 1234

【5】JW萬豪酒店 —— 送$800以上瑞士高級護膚品

酒店的夏日住宿套票可最多4位入住相連房間，適合一家大小或閨密，指定日子更可住足24小時。入住可於JW咖啡室歎自助早餐，並獲贈$1200餐飲消費額，適用於酒店所有餐廳，包括JW咖啡室自助餐或客房用餐，另外更免費送一瓶紅酒，每位住客亦可獲得一份$800以上瑞士高級護膚品。

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JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【6】The Upper House —— 送高達$3500餐飲消費

奕居是Tripadvisor香港排名第一的5星級酒店，以貼心服務著名，而且酒店房間比其他酒店大，房內的大浴缸更是打卡熱點！酒店現時推出「美食 ‧ 悠閒」套票優惠，入住一晚送房價一半的客房餐飲消費額，更可免費享用Maxi Bar的小食及非酒類飲品。

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The Upper House 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2918 1838

【7】香港東隅酒店 —— 包人氣自助晚餐

酒店的自助餐近期大受Buffet迷歡迎，最近乘機推出推出18折優惠，入住一晚包自助晚餐，任食生蠔、蟹腳、大蝦、翡翠螺等冰鎮海鮮，還有鹽燒牛舌、烤美國肉眼扒、烤腩肉、西京燒銀鱈魚等美食。

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香港東隅酒店 地址：太古城太古城道29號 電話：3968 3968

【8】8度海逸酒店 —— Buscation包自助餐

酒店與開篷巴士公司聯乘推出Buscation，兩位成人及一位小童入住一晚，可乘坐開篷巴士遊覽迪欣湖或牛棚藝術村等地。套票有兩種，可以歎自助午餐或自助晚餐，任食即開生蠔、青口、海螺等冰鎮海鮮，還有多款刺身及甜品。

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8度海逸酒店 地址：土瓜灣九龍城道199號 電話：2126 1988

【9】富豪九龍酒店 —— 一家大小歎自助早餐、黃昏雞尾酒

酒店推出親子Staycation套票優惠，可升級至家庭豪華客房之餘，更可享用行政樓層貴賓廊禮遇，歎自助早餐、黃昏雞尾酒及小點，全日可免費享用行政會所內的咖啡、茶、飲料及小時，最正的是可住足30小時玩個夠！

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富豪九龍酒店 地址：尖東麼地道71號 電話：2722 1818

【10】康得思酒店 —— 歎米芝蓮中菜、送香薰蠟燭

酒店推出美食主題Staycation，歎明閣米芝蓮中菜，菜式包括拍青瓜花雕凍鮑魚、古早缸底醬油藍天使蝦、招牌蜜汁叉燒等。每房更可獲贈LALIQUE香薰蠟燭一個，價值$680，帶回家中讓香氣放鬆身心。

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康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

🤩同場加映1：一文看清用消費券去Staycation邊間酒店用得！🤩

電子消費券已經開始接受登記，不少人都打算好好利用$5000去酒店Staycation。想知酒店究竟接受八達通、Tap & Go、AlipayHK或WeChat Pay HK哪種支付工具？記者致電全港熱門酒店及訂房平台，查詢各酒店接受的付款方式，方便你mark低心水之選，到8月1日收到第一期消費劵時就可以立即訂房！立即按圖睇睇各大酒店接受的支付方式💸👇👇

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👻同場加映2：Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼👻

最近有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，因為打算帶小朋友到酒店Staycation，想避開特別猛鬼的酒店，因此詢問網民到底哪間酒店會出現比較多靈異事件。有網民貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼。按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

有酒店員工強調睡前切勿做一件事！想知係咩，立即觀看全文👉👉👉Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼 員工：呢個房號最邪住親都出事