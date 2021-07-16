將「去旅行」變正職不是夢！日本大型企業「積水住宅株式會社」與「萬豪萬楓酒店（Fairfield BY MARRIOTT）」合作推出「TRIP BASE STYLE旅遊大使計劃」，成功獲聘者可以得到「積水住宅株式會社」提供的1,000萬日圓旅費補助，更可以在行程中免費入住萬豪萬楓酒店，鍾意去日本旅行的你，不要錯過報名日期！



「TRIP BASE STYLE旅遊大使計劃」提倡的旅行模式以日本的「道之​​驛」為行程重心，探索旅遊書上沒有的景點，尋找各地秘景的自然風光和隱世美食，展開為期一年的日本深度遊！旅遊大使會得到1,000萬日圓旅費，期間可免費入住萬豪萬楓酒店旗下的「道之驛」系列旅館，並在Instagram、Twitter上分享由你策劃的專屬旅程和所見所聞，推廣日本深度旅遊！👇👇按下圖睇報名要求及申請條件！👇👇

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同場加映：鞋身泛黃鞋帶變黑？日本專家3招還原乾淨帆布鞋！

夏天又是小白鞋和帆布鞋出動的季節，百搭之餘還有很多不同款式，方便襯衫！不過，穿著次數變多，帆布鞋的鞋邊會開始泛黃，而鞋帶和鞋邊也會變成黑色，又怕放入洗衣機會變形？日本電視台節目《ZIP！》請來修鞋達人大友良佑，傳授3招清潔鞋邊、鞋帶和鞋身的方法，助你還原乾淨帆布鞋！

（《ZIP！》節目截圖）

【第一招】清潔泛黃鞋身

白布鞋隨著穿著次數愈來愈多，鞋身容易泛黃變黑，大友先生就教用「醃漬」的方法回復白布鞋潔白如新的狀態！方法非常簡單，準備一個密實袋，然後倒入攝氏40度熱水及清潔劑，放入白布鞋後搖勻，靜置擺放約3小時就可以拿出來「過水」，清潔步驟便完成！👇👇按下圖看如何晾乾防止布鞋變形👇👇

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鞋帶變黑可以用一種文具秒去污！即睇全文：洗白鞋｜鞋身泛黃鞋帶變黑？日專家3招還原帆布鞋 1種文具秒去污