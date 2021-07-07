撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-07-07 15:55

不論是買樓或租屋，不少人都會對「凶宅」敬而遠之，有能力的話最好還是可免則免。不過，日本的房地產業卻興起一股「凶宅」熱潮，專門出售那些曾經「死過人」的單位，不論是自殺、兇殺、孤獨死均任君選擇，同時提供貼心的售前售後服務，有地產公司更一年勁賺超過5億日圓！

（《がっちりマンデー！！》節目截圖）

為了「上車」，不少香港人也不介買凶宅。在日本，凶宅本來是其中一種「負動產」（與日文「不動產」同音），意思是長期找不到租戶或買家的物業。不過，近年當地市場吹起一陣「凶宅潮」，有超過15%日本人表示不介意入住這類曾經「死過人」的地方，竟然令這些凶宅意外變「筍盤」！

（《がっちりマンデー！！》節目截圖）

最近，TBS電視台節目《がっちりマンデー！！》找來日本地產公司社長花原浩二，分享近年「凶宅」大受歡迎的原因。除了租金便宜之外，地產公司更有甚麼貼心服務，務求令客人住得安心？👇👇即按圖睇日本凶宅為何超搶手！👇👇

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同場加映：客人投訴章魚燒中有頭髮 大阪小店老闆剃光頭謝罪結局神反轉！

去大阪旅行，不少得要一嘗當地的招牌美食章魚燒！不過，如果當你吃到中途發現章魚燒裡混入了頭髮，你又會如何處理？早前，大阪一間章魚燒店被客人投訴食物裡有頭髮，老闆得知事件後為表歉意，竟然狠心將頭髮全部剃光，更親自上門向客人道歉，結果卻發現......👇👇即睇事情發生經過👇👇

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