半價買樓！日本流行買凶宅　中介請法師誦經　睇樓前可選「死因」

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不論是買樓或租屋，不少人都會對「凶宅」敬而遠之，有能力的話最好還是可免則免。不過，日本的房地產業卻興起一股「凶宅」熱潮，專門出售那些曾經「死過人」的單位，不論是自殺、兇殺、孤獨死均任君選擇，同時提供貼心的售前售後服務，有地產公司更一年勁賺超過5億日圓！

（《がっちりマンデー！！》節目截圖）

為了「上車」，不少香港人也不介買凶宅。在日本，凶宅本來是其中一種「負動產」（與日文「不動產」同音），意思是長期找不到租戶或買家的物業。不過，近年當地市場吹起一陣「凶宅潮」，有超過15%日本人表示不介意入住這類曾經「死過人」的地方，竟然令這些凶宅意外變「筍盤」！

（《がっちりマンデー！！》節目截圖）

最近，TBS電視台節目《がっちりマンデー！！》找來日本地產公司社長花原浩二，分享近年「凶宅」大受歡迎的原因。除了租金便宜之外，地產公司更有甚麼貼心服務，務求令客人住得安心？👇👇即按圖睇日本凶宅為何超搶手！👇👇

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