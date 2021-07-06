撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-07-06 16:10

失眠問題是不少現代人的普遍煩惱，晚上輾轉難眠實在令人心情煩躁，更會導致精神變差，影響日常生活及工作表現，加上正值潮濕多雨的夏天，似乎更加容易睡不著？日本電視台節目《ZIP！》請來專門研究及推廣健康睡眠的專家山下あきこ醫生，傳授6招可以提升睡眠質素的方法，讓你就算無開冷氣都可以輕鬆一覺好眠！

炎夏天氣潮濕悶熱，特別容易睡不好。（圖片來源：《ZIP！》節目截圖）

【第一招】保持室內通風

踏入炎夏，天氣多雨潮濕，如果不好好調節室內的濕度，會令睡眠品質大大降低！如果想節省電費避免長期開冷氣的話，又有甚麼方法？山下醫生強調，要在無開冷氣的情況下睡得舒適，室內濕度應保持在百分之40至60左右，因此首先要將室內積壓的熱空氣統統趕走！

山下醫生除了教大家如何有效降低室溫和濕度，還會傳授挑選睡衣的秘訣！很多人認為短袖睡衣比長袖睡衣更加涼爽、透氣，有助快速入眠。不過，原來事實並非如此，甚至出現反效果！👇👇想在今個夏天從此告別失眠？即按下圖看6招夏日好眠貼士！👇👇

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同場加映：日本節目教1招開冷氣2分鐘降溫兼慳電！

日本綜藝節目《日本人の3割しか知らないこと 》早前進行實測，顯示原來冷氣溫度愈低，不代表降溫速度愈快。原來，只要在開冷氣時調整一個功能，就可以達到快速降溫的效果，同時為家居慳電！👇👇👇即睇日本節目教一招開冷氣快速降溫絕招👇👇👇

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