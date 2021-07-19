日本東京代代木公園附近的天空，早前毫無預警地浮現一個巨型人臉汽球，不少路過的途人都被嚇一跳，後來人們得知這是由日本藝術團體【mé】為東京奧運及殘奧會打造的藝術作品，他們特意沒有預先告知汽球的出沒地點，只暗示會在「為東京風景象徵之一的場所」，因此只有運氣好的市民才有機會一睹真身！至於為何會在云云多張臉孔中，選中這張淡然又帶點可怕的「大叔臉」？藝術家團隊早前公開作品的製作過程，原來作品起源自一個夢境，背後希望帶出的訊息又是甚麼？



7月16日清晨，東京代代木公園附近的天空漂浮起一個巨型人臉氣球，這張臉長約20米，相等於6層樓高，整體色調以黑白為主，臉上表情像是凝望著遠方，在空曠的半空中顯得非常醒目。

（圖片來源：PR TIMES）

👇👇藝術家親剖半空浮現巨型人臉汽球的意義！「大叔臉」原來真有其人？👇👇

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