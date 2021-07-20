最近有網民在facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」發文，批評有住客穿着外出的衣服進入泳池範圍，霸佔沙灘椅打卡拍照，事主亦要為了避開鏡頭而要左閃右避，瞬間興致盡失！《香港01》旅遊頻道記者盤點了5種Staycation的乞人憎住客行為，即睇下文睇睇自己有沒有遇過這5種人！



有網民發文指責有住客穿着外出的衣服進入酒店泳池範圍打卡。（Unsplash @theo_lettuce）

該網民在網民在facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」發文，不滿酒店泳池任由穿便服客人進出打卡，形容「仲要狂攞景擺post高抄低抄咁影相，我哋著住泳衣嘅人又要左閃右避，仲要白白浪費咗真正想游水曬太陽客人嘅限額」。對於「樓主」的抱怨，有網民表示理解，讚同泳池不應該影相。不過，也有人網民認為彼此都是住客，一樣有「付費入場」，因此「大家一樣有影相嘅自由」，而且「渡假要影相，是常識吧！」

除了怪獸家長行為十分討厭之外，有其他行為也是非常「乞人憎」，在Staycation期間遇上他們，分分鐘破壞放假心情！😠😠😠點圖即睇5大Staycation住客乞人憎行為👇👇👇

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😋同場加映2：葵廣vs太安樓5大評比😋

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