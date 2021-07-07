撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-07-07 19:54

譚仔三哥都有啤酒飲！譚仔三哥米線將於7月9日進駐蘭桂坊，更首度推出酒精飲品及佐酒串燒。《香港01》飲食頻道記者率先到該新店試食，想知味道及售價，以及新店有哪些打卡位，即睇下文啦！

三哥新店位於中環蘭桂坊，與其他分店不同，新店採用紅、黑色調作為主題，配上中環店獨有的巨型霓虹燈招牌，中西合璧之餘，也十分搶眼，打卡一流！

三哥中環蘭桂坊新店採用紅、黑色調作為主題。（鄭子峰攝）

新店位於中環蘭桂坊，當然也有推出酒精飲品！三哥首次聯乘本土啤酒廠，推出兩款手工辣味啤酒，分別是「煳辣•黑啤」和「麻辣•酸啤」，將於八月登場，煳辣及麻辣湯底愛好者一定要期待！三哥同時推出四款串燒，也是中環限定。👇👇👇辣味啤酒好唔好飲？點圖即睇中環限定的小食、飲品食評及價錢！👇👇👇

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中環新店即將於7月9日開張，不論是店內還是店內，採用的店舖設計也非常嶄新。除了店外的巨型燈箱外，店內的裝修同樣特別，裏面設有數個中環店獨有的霓虹燈招牌，最特別的是整間店舖都採用紅、白、黑格仔作主調，舖頭裝飾隨時化身成打卡位！👇👇👇點圖即睇蘭桂坊店6大打卡位和店內環境。👇👇👇

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