《大叔的愛》來到尾聲，相信各位粉絲一定不捨田田和阿牧二人在大澳拍拖的甜蜜時光！《香港01》旅遊記者盤點了《大叔的愛》在大澳的6個取景地，當中有個地方是欣賞日落連大澳風景的最佳地點，各位粉絲可以跟住「田牧」CP去大澳一日遊！



《大叔的愛》雖改編自日本同名劇集，但是加入了很多香港元素，十分貼地！大澳作為其中一個取景地，是香港人熟悉的景點，拍得非常唯美之餘更不失香港味道！劇集雖來到尾聲，但是粉絲仍可把握機會朝聖！

《大叔的愛》於大澳取景。（《大叔的愛》截圖）

【第一站】大澳益昌號：大澳名產花膠海味

田田和阿牧一到大澳就去大澳永安街行街，第一站就到了專售海味的益昌號，包括瑤柱、蝦乾、桃膠等等。田田一手拿起試食的蝦乾也是益昌號的出品。👇👇👇點圖即睇益昌號地址👇👇👇

+ 1

【第二站】復興行：招牌大魚蛋+秘製滷水大墨魚

「田牧」CP互喂場面！試完蝦乾的田田轉眼去食大魚蛋。這間小食店同樣位於永安街，魚蛋燒賣等小食應有盡有。除了大大粒「爆脆魚蛋」，還有只此一家的秘製滷水大墨魚！老闆拿出新鮮熱辣的大墨魚，比手掌還大隻，切開厚肉，咬落彈牙充滿滷水香。👇👇👇按圖看「復興行」推介小食及售價👇👇👇

+ 3

復興行



地址：大澳永安街4D舖



【第三站】大澳涌行人橋：賞日落睇大澳風景

田田和阿牧在大澳涌行人橋放閃自拍，大涌橋是大澳地標之一，亦是來往大澳永安街和吉慶街兩岸的必經之路。站在橋上，能夠觀賞整條漁村的水上棚屋，黃昏時更是賞日落的最佳位置！👇👇👇按圖看大涌橋的靚景👇👇👇

+ 1

【第四站】斯人地方：坐擁大澳海景的露台棚屋Café

阿牧邀請田田去見家長時的露天茶座！這溫馨一幕原來是在斯人地方拍攝。Café坐落在露台棚屋，坐擁棚屋海景。不妨試試招牌飲品—紅茶菌（Kombucha），Kombucha是一種用紅茶發酵的飲品，含有酒精、醋酸、益生菌及維他命B，味道酸甜像果醋，略帶酒香。看着棚屋景，嘆飲品食件Cake也是個好選擇。👇👇👇大澳獨有棚屋景😍按圖看斯人地方靚景及招牌飲品👇👇👇

+ 3

斯人地方



地址: 大澳吉慶街68號、78號



【第五站】大澳榕樹頭：民族風雜貨小店

《大叔的愛》粉絲絕不會錯過的彩蛋位！在片尾彩蛋，阿牧送「屯門」情侶手繩給田田一幕原來是在大澳榕樹頭拍攝。大澳榕樹頭是斯人地方的姊妺店，兩間店就在相鄰，是間旅遊民族雜貨小店以及餐廳，更曾被Netflix《Restaurant on the edge》節目採訪，十分出名。👇👇👇按圖看大澳榕樹頭店內環境👇👇👇

+ 2

大澳榕樹頭



地址: 大澳吉慶街68號、78號



【第六站】大澳海濱長廊：浪漫沿海夕陽美景

田田去完阿牧的老家「見家長」後與阿牧談心，兩人後來開始打打鬧鬧的一幕正正是在大澳海濱長廊拍攝。長廊建於大澳海堤上，走在海堤上，沿途可欣賞紅樹林以及沿海美景。黃昏時可看到夕陽，在長廊上漫步也非常浪漫！👇👇👇按圖看大澳海濱長廊靚景👇👇👇

+ 2

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😍同場加映1：ViuTV《大叔的愛》4大必去取景餐廳😍

ViuTV劇集《大叔的愛》播映首周已掀起全城熱討，Edan、Anson Lo及黃德斌三位主角都大受歡迎。而劇集中有不少場景都是實地拍攝，《香港01》飲食記者盤點了首5集《大叔的愛》的4間取景餐廳，各位粉絲可以跟著田田、阿牧和KK去朝聖！👇👇👇點圖即睇《大叔的愛》取景餐廳！👇👇👇

+ 2

想知更多《大叔的愛》取景餐廳，即點👉👉👉ViuTV《大叔的愛》4大必去取景餐廳 田牧初次見面酒吧$100食到！

😋同場加映2：葵廣vs太安樓5大評比😋

葵涌廣場和西灣河太安樓都是香港人喜愛的「掃街」天堂，各式各樣的港日台美食都有，而且價錢合理，吸引不少人專程去搵食及打卡。最近有網民討論葵廣和太安樓哪個更加優勝？在5大評比中，只有一項打和，其餘都是由葵廣勝出。👇👇👇葵廣有冷氣已經贏晒 ？點圖睇葵廣、太安樓5大評比👇👇👇

想知葵廣vs太安樓其他評比其他？即點👉👉👉太安樓又細又焗？葵廣勝在種類多？兩大掃街美食熱點網民5大評比