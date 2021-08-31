【旅遊通識 / 性暗示】去外地旅行或使用交友APP認識世界各地的朋友當然可以增廣見聞，但同時亦要小心誤墮情色陷阱。分分鐘因為各地文化不同，沒有注意到對方正在「開車」。《香港01》旅遊頻道記者為大家解構亞洲各國12句性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，很多都與日常生活接觸到的食物有關！



韓國 —— 打年糕

韓國人會將打年糕、年糕店比喻性行為，例如「年糕店甚麼？」、「甚麼時候要打年糕？」。原因是打年糕時發出的聲音和動作，令人聯想起性愛的過程。另外打年糕時會散發香甜的味道，就像男女發生關係時甜甜依偎的感覺，因此韓國人都會以年糕來比喻性行為。

（《無法抗拒的他》劇照）

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😲同場加映1：酒店房間9件物品你有冇用錯？😲

Staycation熱潮不斷，幾乎人人都會與另一半或好友住酒店玩個兩天一夜，放鬆心情。但房內各樣物品的用途你又知道嗎？床尾巾其實不是裝飾品？原來酒店放4個枕頭背後有貼心原因？立即按圖睇睇9樣酒店物品的實際用途😲👇👇

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👻同場加映2：Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼👻

最近有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，因為打算帶小朋友到酒店Staycation，想避開特別猛鬼的酒店，因此詢問網民到底哪間酒店會出現比較多靈異事件。有網民貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼。按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

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