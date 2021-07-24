【日本@cosme / 防曬產品 / 夏天防曬 / 防曬推介】天文台預料周末氣溫高達34度，陽光猛烈，無論行街、去沙灘或進行戶外活動，必定要做好防曬，避免曬黑或曬傷！《香港01》旅遊頻道記者整理了日本美妝網站@cosme最新的10大最好評面部防曬，當中很多質地都非常清爽，夏天啱晒！



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這款防曬乳標榜可遮蓋毛孔及色斑，同時有提亮功效，能均勻膚色。而且有防水配方，塗上面後形成一層保護膜，即使流汗、遇水，或觸摸皮膚，防曬乳亦不容易脫落。

（ig @ lunetta_liii）

日本@cosme網站總結4月至7月的網民評分，得出10大最強面部防曬榜單，人氣品牌ANESSA竟然只得第6，而冠軍敏感肌都適用冠軍，因長期戴口罩而造成皮膚狀況不穩用呢款就啱晒，立即按圖睇日本@cosme 10大好評防曬推介🌞👇👇

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😍同場加映1：夢幻漸變色口罩7大推介最平$1.3個😍

覺得淨色口罩過於沉悶，但又怕卡通口罩太過張揚？漸變色口罩就啱晒！混合兩種顏色，低調得來又夠特別，是襯衫必備之選。記者精選了7款夢幻漸層口罩，要溫柔氣質又得，清新活潑亦有，最平只要$1.3一個！立即按圖睇睇7大夢幻漸層口罩推介😍👇👇

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👻同場加映2：Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼👻

最近有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，因為打算帶小朋友到酒店Staycation，想避開特別猛鬼的酒店，因此詢問網民到底哪間酒店會出現比較多靈異事件。有網民貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼。按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

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