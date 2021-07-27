東京奧運於上星期正式開幕，作為首個「零觀眾」奧運開幕禮，有人認為整場表演「悶到瞓著」，亦有外國媒體大讚演出「具創意及有驚喜」，尤其是一段重現日本經典綜藝節目《超級變變變》（港譯：《日本扮嘢大挑戰》），由真人演繹今屆奧運50個競賽運動項目標誌的表演最為吸睛！而在開幕式翌日（7月24日），有日本網民在Twitter上分享，正就讀中學和小學的兒子竟然用LEGO將《超級變變變》的精彩表演「神還原」！



日本網民Hana（hanaafgjm@Twitter）發帖文指，兩個兒子正值放暑假期間，但當地疫情仍然嚴峻，所以兩兄弟就算放假都無機會出去玩，唯有留在家中消磨時間。不過就連她也沒想到，兩兄弟發揮無限創意和想像力，用LEGO砌出開幕表演中出現的運動項目標誌！

【1】BMX單車土坡競速（Cycling BMX Racing）

「小藍人」的動作都跟到十足，像真求極高！（圖片來源：hanaafgjm@Twitter）

今屆奧運會50個運動項目靜態標誌出自日本設計師廣村正彰之手，再交由日本動作設計師井口皓太將標誌化身成動態版本，亦是首屆採用「動態」方式展現運動項目標誌的奧運會。在開幕式中，則請來日本喜劇團體「Gamarjobat」及知名默劇劇團「GABEZ」的成員，利用肢體動作和道具將其一一呈現，極具創意的演出成功引起世界各地觀眾的熱議。

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