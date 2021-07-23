東京奧運即將開幕，來自世界各地的運動員和媒體均已抵達日本，為接下來的各項賽事做好熱身及準備。雖然今屆奧運會事前可謂一波三折，到底能否順利完成仍是未知之數，不過日本人的貼心似乎又再次令外國人大感驚訝。早前，來自美國媒體《USA Today》的職員Alex Ptachick抵達日本時，在羽田機場看到一件「很日本」的貼心日常事，就令她感到非常震驚！



Alex Ptachick在Twitter發佈帖文表示，羽田機場的廁所除了乾淨又整齊之外，令她最驚訝的就是自動播出流水聲的「音姬」。Alex本來以為是用來提醒使用者有人正在排隊，但經過網民解釋後，終於知道「音姬」的目的是為避免使用者感到尷尬而設，大讚東京的洗手間是目前在東京見到「最有型的一件事（The coolest thing about Toyko）」。

外國網站「boredpanda.com」以往亦列舉日本與其他國家與別不同的象徴，展現出日本人的貼心，獨特的創意更永遠不會令人失望！ 👇👇👇即睇有邊10件世界級日常事震驚外國人？👇👇👇

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同場加映：東京上空驚現巨型人頭超震撼！藝術家揭「大叔臉」原來真有其人？

日本東京代代木公園附近的天空，早前毫無預警地浮現一個巨型人臉汽球，不少路過的途人都被嚇一跳，後來人們得知這是由日本藝術團體【mé】為東京奧運及殘奧會打造的藝術作品，他們特意沒有預先告知汽球的出沒地點，只暗示會在「為東京風景象徵之一的場所」，因此只有運氣好的市民才有機會一睹真身！至於為何會在云云多張臉孔中，選中這張淡然又帶點可怕的「大叔臉」？👇👇即睇藝術家親剖半空浮現巨型人臉汽球的意義，「大叔臉」原來真有其人？👇👇

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「大叔汽球」背後希望帶出的訊息又是甚麼？即睇全文：東京上空驚現巨型人頭超震撼！藝術家揭「大叔臉」原來真有其人？