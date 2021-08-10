【行山熱話／鬼節禁忌】最近已經踏入農曆七月！相傳是農曆七月是鬼門關大開的日子，因此在鬼月時都特別多禁忌。有網民在Facebook群組發文，指在柏架山道行山時見到兩位外國人沿路擺放冥鈔，他們竟表示是用作標示行山比賽路線，引起網民關注。其實在鬼月行山見到陰司紙的確不要移開，《香港01》旅遊頻道記者整理8個鬼節行山禁忌，即睇下文睇鬼月行山注意位！



網民FB群組發文指柏架山道旁有人放陰司紙。（《香港行山路綫及資訊谷》圖片）

有網民在Facebook群組發文，指在柏架山道沿路都見到被石頭壓住的冥鈔，發現原來是由兩位外國人擺放，他們竟表示是用作標示行山比賽路線，直指：「擺陰司紙就唔會有人移開個標記！」引起網民關注！

有網民大讚他們貼地，知道踏入鬼月，香港人都會遵守種種禁忌，表示：「真係了解香港人！」、「真係無人夠膽移開！」。又有網民指自己曾經好奇跟着陰司紙行，竟然行至山墳，「唯有打個招呼原路回去喇，大人細路唔好學我呀！」

鬼月行山禁忌

其實，在鬼月行山見到陰司紙的確不要移開！因為鬼魂會聚集在旁邊撿街衣。若在看到冥鈔，切記勿在上方跳過或踢到，要在繞道而行。如果你不小心踩中，可能會惹來靈體不滿！除了避開陰司紙外，還有其他鬼節行山要注意的地方。《香港01》旅遊頻道記者整理8個鬼節行山禁忌，大家在鬼月行山要多加注意！👻😱👻😱忌穿運動內衣行山？額前別留蔭？點圖睇8個鬼月行山禁忌！👇👇👇

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