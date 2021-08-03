食自助餐不能「又食又拎」是常識吧！但是不論是自助餐還是放題，總會有貪小便宜食客，肆無忌憚地帶走食物。最近有網民在Facebook群組「香港自助餐及放題集中討論區」發文，批評有食客私下帶走自助餐枱上供應的食物，引來不少網民留言指自己也遇過。除外帶食物盒帶走魚生外，更有人遇過食客準備行李喼帶走汽水！



該網民在Facebook群組「香港自助餐及放題集中討論區」發文，不滿有食客私下帶走自助餐食物，直指這類人貪小便宜，形容「其實佢地唔係冇錢！係覺得攞咗著數會覺得自己好叻，好開心！」引來超多200名網民留言分享自己的見聞。

網民指經常見到有人鬼鬼祟祟將飲品塞進背包。（unsplash @mattbotsford）

有網民表示遇過這些食客，見過他拿走炸物、扒類、海鮮等等，直指「見過大媽帶埋膠盒去裝，有備而戰！」、「如果令到其他人想食都無得食，就過份咗！」亦有人則指吃不完食物會造成浪費，拿少量食物其實沒有問題，「食唔哂嘅自助餐食物真係一車車咁扔，出面無比人夾過嘅都係全扔！其實好折墮。」

除了能輕易帶走的飲品外，還有6個更誇張的又食又拎級別。😠😠😠有人帶喼運走汽水？點圖即睇食自助餐又食又拎7大級別👇👇👇

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