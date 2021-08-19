【日本零食】日本作為「零食大國」，憑著各式各樣的小食甜品，早前在東京奧運期間，成功俘虜一眾來自世界各地的選手和記者！日本綜藝節目《ニッポン視察団！》早前請來500多位居日外國人，公佈外國人票選「最喜愛的日本零食甜品TOP 40」，大部分香港人熟悉的傳統日式小食、人氣手信都有上榜！



（《ニッポン視察団！》節目截圖）

去日本旅行，必到人氣老店試食鯛魚燒、蕨餅、櫻餅等日式傳統小食，獨特的味道令不少外國旅客一試難忘！在特色手信方面，除了必買的「東京香蕉」，曾經有手信皇者之稱的「白之戀人」（白い恋人）雖然近年銷量急跌，但是在今次排行榜上意外人氣高企，成功打入20強！即睇你的心水零食有無上榜！

【👇👇第40位至第21位👇👇】

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【👇👇第20位至第1位👇👇】

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同場加映：膠盒洗極總是油淋淋？日本節目實測一招超有效！

塑膠食物盒無論如何清洗都覺得「油淋淋」？日本朝日電視台節目《日本人の3割しか知らないこと》今次教一招簡單去油的方法，除了用水加洗潔精，又實際測試加入一種調味料，看看兩者效果相差幾遠！👇👇即按圖看節目介紹！👇👇

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節目請嘉賓實測去油效果，結果如何？即按全文：膠盒洗極總是油淋淋？日本節目實測加一種調味料混合洗潔精超有效