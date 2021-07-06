撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-07-06 16:22

近日有港女在大嶼山大澳行山，於Facebook行山群組分享於凌風石澗游水的圖片。貼文一出，有人勸喻該位港女不要游石澗，也有人質疑她違法，不過更多人「重錯點」，留意她身穿比堅尼。

近日有網民在Facebook群組《香港行山路綫及資訊谷》內分享貼文，指位於大澳的凌風石澗的水質清澈，並重複了三次「好清呀！」，更貼出穿比堅尼游石澗的圖片，引來不少網民留言👇👇👇

游水美照引來150個網民留言，有人指會穿鞋游水會污染大自然，也有指凌風石澗為食水集水區，質疑她違法。不過超過一半人表示十分養眼，人靚景就靚，更有男士邀請下次一起潛水！👇👇👇點圖即看網民點睇👇👇👇

山澗游水違法？

到底在山澗游水違法嗎？根據《水務設施條例》，香港的山澗受到香港法例保護，任何人不得在當中游泳或沐浴，未經許可是不得進入水內或涉水，否則會被檢控，可罰款5萬元及監禁2年。而凌風石澗是屬於保護範圍，因此各位不要貪一時之快而在石澗游泳！

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😍同場加映1：ViuTV《大叔的愛》4大必去取景餐廳😍

ViuTV劇集《大叔的愛》播映首周已掀起全城熱討，Edan、Anson Lo及黃德斌三位主角都大受歡迎。而劇集中有不少場景都是實地拍攝，《香港01》飲食記者盤點了首5集《大叔的愛》的4間取景餐廳，各位粉絲可以跟著田田、阿牧和KK去朝聖！👇👇👇點圖即睇《大叔的愛》取景餐廳！👇👇👇

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🌻同場加映2：上水小野菊花海盛放🌻

最近上水有一個隱世美景開滿小野菊，一大片黃色花海既唯美又夢幻！《香港01》旅遊記者教大家到訪隱世小野菊花海打卡，並推介附近兩間人氣食店給大家。👇👇👇點圖即睇小野菊花海交通路線及美景👇👇👇

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