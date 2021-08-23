新型肺炎疫情爆發至今，不論是網上購物抑或叫外賣，大多以電子支付取代現金，親身去提款機取現金的次數明顯減少。在日本，因應疫情下人們減少外出，餐飲行業大多轉為進攻外賣市場，不提供堂食的情況下，店面面積無需要太大，正好近年銀行提款機數量大減，空置出來的「超窄舖位」正好可以租給這些外賣店，成功掀起一股ATM改造熱潮！



（《羽鳥慎一モーニングショー》節目截圖）

看似平平無奇的高級麵包店，誰又能想到原來舖位前身是銀行提款機？早前，日本電視台資訊節目《羽鳥慎一モーニングショー》早前製作特輯，介紹最近流行由銀行ATM改造成的外賣店，包括炸雞店、甜品店及高級麵包店，當中面積最小的只有約90平方呎，不過店主就表示：「店面愈窄，反而有更多著數！」👇👇按圖看店主親自解釋為何舖面愈窄愈方方便！👇👇

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有日本網民大讚可以靈活運用空間，不過，香港的舖位不少都已經非常「迷你」，這個「ATM改造方案」又有無可能實現？

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同場加映：怕辣救星！日本專家教食一種水果比牛奶更解辣？

鍾意食辣但是又好怕食辣？食辣之後，口腔內又麻又辣的灼熱感往往令人卻步，有甚麼方法可以有效解辣？早前，日本電視台節目《世界一受けたい授業》早前請來東京農業大學農業部的杉山立志副教授，介紹最新的「解辣秘方」，原來有一種水果比牛奶、乳酪和咖啡都更有效解辣！👇👇即按下圖看專家傳授的最新解辣方法！👇👇

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