夏天除了為大地雨水，伴隨而來還有令人「燥底」的蚊患。早前，日本綜藝節目請來「蚊子博士」教路，只要徹底地清潔及消毒腳底，就可以有效防止被蚊叮！究竟這個方法是否真的有效？睇下文看節目實測結果！



今年21歲的田上大喜是日本知名的「蚊子博士」，小時候因為好奇為何妹妹總是被蚊叮，於是開始在家培養蚊子做實驗，並研究出防蚊秘訣原來就在腳底！田上大喜在高中時發表關於蚊子的論文獲獎無數，後來更成功升讀美國哥倫比亞大學。經過長年的研究後，他認為：「只要徹底清潔及消毒腳底，就可以減低被蚊子叮咬的機會。」

究竟這個方法是否可行？日本節目《大阪ほんわかテレビ》找來搞笑藝人組合「ビスケットブラザーズ」，分別在有消毒腳底和沒有消毒腳底的情況下，進入放出25隻蚊子的房間內，實測「腳板底防蚊法」是否真的有效！👇👇即按圖睇實測過程及結果！👇👇

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今次節目進行兩次實測的結果均顯示，徹底清潔及消毒腳底後，被蚊子叮咬的次數明顯減少。「蚊子博子」田上大喜解釋，這是因為我們腳底有一種名為「常在菌」的細菌，容易吸引蚊子「埋身」，因此只要做好除菌工作，就可以有效防蚊！

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