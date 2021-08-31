酒店Staycation是不少港人的放假好去處！本想開心地度假，不料酒店突然出現火警意外，驚嚇一場。近日有網民在facebook分享酒店房間突遇火警的驚險事件，令事主的心情大受影響。《香港01》旅遊記者整理事件經過及網民留言，即睇下文詳述事發經過！



事發酒店為半山的公寓式酒店麥當勞道貳號。 （booking.com圖片）

「煮嘢食煮燶咗」

有網民日前（8月30日）在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」上載圖文分享事件經過，男事主入住麥當勞道貳號時，深夜突發遇上火警，走廊甚至出現大量濃煙。惟酒店職員稱是住客「煮嘢食煮燶咗」，指示住客留在房間。

事主在帖文中強調火警期間，不但遇到濃煙滲入房間，打開走廊也極大煙，但酒店接待處只顧安撫事主，不斷強調無事。最後事主與其他住客一同往酒店大堂投訴，酒店才建議換房，令事主大感不滿！😱😱😱事主展示被濃煙熏黑的口罩！按圖即睇詳細事發經過👇👇👇

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事主在帖文中透露患有哮喘，幸好這次事件沒有導致哮喘病發，更質疑酒店是否有能力負責。帖文引起不少網民湧入留言，有人質疑事主為何不主動逃到大堂，反而執著於要求職員換房。有網民則認同是酒店安排失當，不應對事主太過刻薄。👇👇👇按圖即睇兩方的網民留言👇👇👇

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【總結】事主發佈帖文後，引起不少網民留言討論，其後事主再於留言區留言作補充。他解釋事發時因為太驚險，自己亦相信酒店的解釋，以為只是小事。不過他認為酒店有責任疏散住客，更不應讓住客留在房內。

對於酒店提出的賠償，包括下次入住可獲升級房間及送下午茶，事主指自己沒有接受賠償，而酒店方亦強調會檢討緊急情況做法。

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【同場加映】大埔龍尾灘水質跌至2級！全港18個沙灘水質一覽 有7個泳灘達1級

根據環保署的資料（截至8月18日），整理康文署18個開放予公眾的泳灘的最新水質等級，一個泳灘被列為水質欠佳，另有10個泳灘的水質只達一般程度。近來備受關注的大埔龍尾泳灘露出下層黑沙，更驚現有毒海洋生物如巨型海毛蟲及坑鯰魚等，水質跌至第2級。

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