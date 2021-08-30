說起掃街美食，大家多數會想起葵廣、太安樓，其實北區的粉嶺聯合墟也有不少值得推介的小店美食，包括漢興茶檔的「粉嶺名物」鹹牛肉蛋多士、日本人主理的爵士拉麵、CP值超高的阿四車仔麵、台式手抓餅臺道手抓餅專門店、20年腸粉店四眼仔腸粉等。



【1】漢興茶檔——粉嶺名物鹹牛肉蛋多士

漢興茶檔出品的「粉嶺名物」鹹牛肉蛋多士，餐廳會將鹹牛肉煎蛋與烘過的牛油多士分開，牛油多士香脆牛油香，鹹牛肉煎蛋呈圓形餅狀，看起來像一塊煎肉餅，外脆內軟。除了鹹牛肉蛋多士之外仲有哪些必食？點下圖即睇漢興茶檔還有甚麼必食😋👇👇

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漢興茶檔

地址：粉嶺聯和墟聯興街3號地下B舖

電話：2675 5188



【2】爵士拉麵——日本人二代主理平價港式拉麵

區內名店爵士拉麵屹立多年，由香港土生土長的日本人二代主理，店外長期排長龍。拉麵可以自選濃味或淡味的醬油及辛味噌湯底，招牌爵士拉麵有肥牛、叉燒、半熟蛋等，拉麵彈牙又容易掛湯。除了招牌拉麵，小店的炸物也值得一試！點下圖即睇邊款炸物最推介😋👇👇

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爵士拉麵

地址：粉嶺聯和墟聯昌街2號A錦福大廈地下6號舖

電話：5178 9788



【3】阿四車仔麵——高CP值足料車仔麵

阿四車仔麵出名大件夾抵食，旺角也有分店，招牌麵共有9款餸菜，包括魚蛋、魷魚、豬皮、豬大腸及瑞士雞翼等，其中最多人推介必食瑞士雞翼及辣魷魚，份量大之餘，雞翼醃得好入味，配上樽仔奶茶簡直絕配！想知哪些車仔餸最受食客歡迎？按下圖即睇網民推介😋👇👇

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阿四車仔麵

地址：粉嶺聯和墟和豐街59號地舖

電話：不詳



【4】雲津美食——馳名炸物小食店人氣炸壽司

位於和隆街的炸物小食店，招牌的有自創炸壽司、酥炸墨魚嘴、炸雞髀等，炸壽司炸得香脆，帶有飯焦香，配上加入蜜糖的秘製醬汁非常惹味！炸雞髀炸得香脆，粉漿薄得幾乎與雞皮連在一起，雞髀大隻，肉質鮮嫩有肉汁。炸墨魚嘴最受歡迎？按圖即睇雲津美食的多款招牌美食、價錢😋😋😋

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雲津美食

地址：粉嶺聯和墟和隆街34號地舖

電話：6295 1195

*店鋪會不定時休息, 請留意餐廳Facebook專頁



【5】臺道手抓餅專門店——即叫即製邪惡台式手抓餅

台式手抓餅名店主要做外賣生意，是學生們的掃街好去處。手抓餅的餡料和醬汁超過20種，落單後即叫即整。 餅底只售$13，而配料由最平的$4至$9不等，最少要選1款配料配醬汁。餡料有雞蛋、芝士、肉鬆，亦有肥牛、泡菜、螺肉等較少見的配料。芝士煙鴨胸手抓餅也備受追捧。餅皮香脆又煙韌，鴨胸夠嫩滑，醬汁不會太膩，蜜糖芥末醬更惹味！😍😍😍按圖睇各款口味的手抓餅、配料、價錢😍😍😍

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臺道手抓餅專門店 (粉嶺)

地址：粉嶺和隆街2-8號寶寧樓地下2B號舖

電話：6686 9286



【6】四眼仔腸粉——街坊力撐20年老字號腸粉店

粉嶺和隆街的腸粉老字號已經屹立20多年，是區內的人氣小食店，經常大排長龍腸粉$7就有四條，燒賣$1就1粒，陳皮魚蛋$4就有7粒，非常抵食！不少街坊都大讚腸粉夠滑溜、有咬口、不容易散開，亦沒有黏在一起。陳皮魚蛋彈牙又有咬口，帶陳皮香，配上特製芝麻醬、甜醬等非常惹味！🥰🥰🥰按圖睇四眼仔腸粉的腸粉有幾抵食🥰🥰🥰

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四眼仔腸粉

地址：粉嶺和隆街40B號地下

電話：不詳



【7】協香麵包西餅——粉嶺特色名物雞髀包

協香麵包西餅售賣各種中式麵包，不過創新之作原隻雞髀包非常有特色。餐包看上去平平無奇，像一個鎚仔。麵包內包著原隻滷水雞髀，雞髀肉質嫩滑，雞肉夠入味，帶一點甜味，整體偏鹹，想不到的是麵包配上雞髀竟然非常夾！麵包小小一個不算大，但吃完一個亦非常飽肚！🥰🥰🥰按圖睇協香麵包西餅的名物雞髀包有幾大隻🥰🥰🥰

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協香麵包西餅

地址：粉嶺聯和墟聯盛街24號地下

電話：2675 6251



【8】40年老字號豬手麵店@群記牛肉圓豬手



40年老字號麵店的招牌豬手是區內名物，豬手麵每日只有兩輪，分別是早上11時，以及下午3時半兩個時間，賣完即止。清湯豬手麵的豬手連著豬皮，有肥有瘦，份量頗多，但毫不油膩！不少人推介豬手要點自家的秘製辣醬，辣醬以辣椒、蒜泥、豆豉炒製而成，香而不辣。😎😎😎按下圖睇睇群記牛肉圓豬手的招牌美食、價錢 😎😎😎

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群記牛肉圓豬手

地址：粉嶺聯和墟聯昌街5號豐景樓地下

電話：2675 6382



北區粉嶺的美食主要集中在聯和墟，除了上文推介的美食外，聯和墟亦有其他值得一試的小店美食，包括專吃包點、蔥油餅的上海飽點、串燒小店麻辣串串香、金邊粉泰國菜等各式特色美食，大家去粉嶺覓食時可以再發掘更多區內美食。



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